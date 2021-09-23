На Урале арестовали террористов

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали полтора десятка членов террористической ячейки из среднеазиатских республик. По данным силового ведомства, с начала сентября было проведено сразу три спецоперации и удалось раскрыть целую сеть по вербовке среди приехавших на Урал мигрантов будущих боевиков, сторонников запрещенного в РФ экстремистского движения.

Главное логово было обнаружено в тихом центре Екатеринбурга - в презентабельном доме сталинской постройки на улице Свердлова. Подъезд, где располагалась конспиративная квартира террористов, совсем не напоминает подполье. Чистенько, на окнах занавески и цветы, разве что дверь в нехорошую квартиру, которую пришлось брать штурмом, - железная. Никак не подумаешь, что здесь находилась явка боевиков и, возможно, здесь же из аммиачной селитры они изготавливали взрывчатку. Во время задержания было изъято три килограмма взрывчатого вещества. По свидетельствам соседей, квартиру снимали гастарбайтеры. Жили тихо, но гостей к ним ходило немало.

- Планировались взрывы и вооруженные нападения с использованием холодного оружия, - сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Свердловской области.

В отношении пятерых задержанных возбуждены уголовные дела по трем статьям, в числе которых - пропаганда террористической деятельности, хранение боеприпасов и изготовление оружия. По решению суда пятеро задержанных на время следствия заключены под стражу. Еще десять иностранцев, прошедших вербовку, будут выдворены на территорию страны, из которой прибыли, им отныне запрещен въезд в Россию.