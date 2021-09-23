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23.09.2021 12:09
Рубрика: Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины и ее детей уралец признался в содеянном

Текст: Татьяна Воробьева

Мужчина, которого задержали в качестве подозреваемого по делу об убийстве жительницы Кировграда и ее четырехлетних сыновей, дал признательные показания. Об этом сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

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Напомним, накануне пожарные выезжали на тушение в пятиэтажке на Центральном бульваре. В квартире были найдены тела ее хозяйки и мальчиков-близнецов, на всех имелись признаки того, что смерть их носила криминальный характер. Для расследования сформировали усиленную следственно-оперативную группу, на место выехал прокурор области Борис Крылов.

По горячим следам удалось вычислить и задержать причастного к трагедии местного жителя 1983 года рождения, работника автомойки, имеющего сроки за грабеж, убийство, угон и вымогательство (в последний раз он вышел колонии летом 2017-го).

Как сообщил официальный представитель регионального главка Валерий Горелых, подозреваемый со своей жертвой познакомился около месяца назад, когда она заезжала на мойку, где он трудится. Они обменялись номерами телефонов. Когда женщина, с которой жил фигурант, выставила его после ссоры из дома, он обратился к новой приятельнице - там помогла ему снять жилье.

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"В день трагедии подозреваемый пришел в гости к знакомой со сладкими гостинцами для ее детей и с алкоголем. Весь вечер они пили и даже танцевали, а потом гость потерял контроль и в ходе конфликта на бытовой почве жестоко расправился и с дамой, и с мальчиками", - рассказал полковник Горелых.

Чтобы скрыть следы преступления, он поджег квартиру. До того, как выяснилось, он прихватил вещи убитой женщины - золотые украшения и сотовый.

Возбуждено дело по статье 105 УК РФ (убийство). Наказание - вплоть до пожизненного. Следствие будет ходатайствовать о заключении злоумышленника под стражу.

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