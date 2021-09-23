РГО ищет эрудитов

Итак, всего "круглых отличников" в 2020 году было 528: 485 из России и 43 - участники диктанта из зарубежных стран.

У нас больше всего таких в Краснодарском (28 человек) и Ставропольском (25) краях, в Московской области (18), в Свердловской области (15), и в Хабаровском крае (12).

За рубежом максимальная концентрация эрудитов на Украине (12 человек), далее - Ангола (4) и Мексика (3). По два "отличника" в Бангладеш, Люксембурге, Панаме и Эфиопии.

Справка "РГ"

В Диктанте-2020 приняли участие около 460 тысяч человек: очно, дистанционно и онлайн.

По итогам акции "Напиши свой вопрос для Географического диктанта" в адрес РГО поступило 430 различных заданий от конкурсантов из России и зарубежных стран. Самому юному участнику 9 лет, а самому возрастному - 83 года. Из всех вопросов эксперты отобрали 74 лучших, из которых 18 вошли в основной вариант диктанта.

В 2020 году 257 938 участников ответили на вопросы диктанта на 5697 специально подготовленных площадках. В России лидером по количеству площадок стал Краснодарский край, второе место у Башкортостана, на третьем - Татарстан. За границей: Украина, Казахстан, Китай, Турция и Беларусь.

Свои знания по географии проверяли на Международной космической станции космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Среди необычных пунктов проведения диктанта - корабль-музей "Крейсер "Аврора", Центр управления полетами, космические центры "Южный" на Байконуре и "Восточный" в городе Циолковский Амурской области, этнопарк под открытым небом "Кочевник" и др.