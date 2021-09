Rolling Stones сняли клип, посвященный памяти барабанщика Чарли Уоттса

Легендарная группа выпустила видео Living In The Heart Of Love, которое получилось динамичным, снятым в эстетике кино 70-х и немного ностальгическим. С мрачными пустырями, одинокими людьми на велосипедах и - на контрасте - с бурно танцующими в подвальных клубах и кафе посетителями. В кадре появляются и "роллинги" той поры, а еще молодой Чарли Уоттс, как обычно, невозмутимо сидит за барабанами, лихо отбивая быстрый ритм…

Черно-белый ролик снял режиссер Чарльз Мехлинг в Париже. По сюжету две девушки встречаются с друзьями, а потом идут в помещение, где слушают виниловый диск The Rolling Stones и смотрят их записи. И самозабвенно танцуют. Этот клип группа посвятила памяти Чарли Уоттса. Завершается ролик надписью на экране: "Charlie is my darling".

А 20 сентября, перед стартом тура No Filter, Мик Джаггер опубликовал в социальных сетях видео своего обращения к зрителям перед недавним частным концертом:

"Это наше первое шоу в рамках нашего тура 2021 года. Я также должен сказать, что это немного горький вечер для нас, потому что это первый тур за 59 лет, который мы проводим без нашего очаровательного Чарли Уоттса. Мы все очень скучаем по Чарли. Мы скучаем по нему как группа, мы скучаем по нему как друзья на сцене и за ее пределами. У нас так много воспоминаний о Чарли, и я уверен, что у некоторых из вас, кто видел нас раньше, есть воспоминания о Чарли".

Завершил свою краткую речь Джаггер словами: "Я надеюсь, что вы будете помнить его так же, как и мы. Мы хотим посвятить это шоу Чарли. Давайте выпьем за Чарли!"

Кстати

Песня Living In The Heart Of Love войдет в переиздание альбома "роллингов" Tattoo You. Его релиз состоится 22 октября и будет дополнен бонус-треками.