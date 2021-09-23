ШОС не противопоставляет себя другим альянсам, в том числе AUKUS

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не противопоставляет себя другим международным альянсам, в том числе созданному недавно AUKUS, в который вошли Австралия, Великобритания и США. Об этом в четверг сообщило агентство ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по делам ШОС Бахтиера Хакимова.

Дипломат отметил, что ШОС не является блоковой организацией. Перед ней стоит цель развития сотрудничества между ее членами и укрепление взаимодоверия.

В середине сентября Вашингтон, Канберра и Лондон сообщили об образовании нового оборонительного альянса.