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23.09.2021 18:01
Рубрика: Легковые авто

Skoda приземлила на крышу нового Kodiaq вертолет

Текст: Константин Руссов

Компания Skoda приняла участие в Robinson Helicopter Session 2021, встрече владельцев вертолетов и пилотов, организованной Nisa Air в Млада-Болеславе. В её рамках было организовано настоящее шоу: приземление вертолёта на крышу обновлённого Kodiaq.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Платформу для посадки вертолёта закрепили в штатные места для рейлингов. Передняя подвеска автомобиля не подверглась никаких изменениям, а заднюю всё-таки немного реконфигурировали, но только "для оптической балансировки осей".

Сначала вертолёт просто опустили на крышу кроссовера, а после статических испытаний Ян Чермак посадил Robinson R22 "с лёту". Вес машины вместе с пилотом превышает полтонны.

В компании напомнили, что это не первый случай, когда вертолёт приземлился на крышу кроссовера Skoda: в 2011 году в одном из эпизодов Top Gear аналогичный трюк был продемонстрирован с Yeti.

Обновлённый Skoda Kodiaq поступил в продажу в России в начале сентября. Цены на кроссовер начинаются от 1 961 000 рублей.

#Skoda