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23.09.2021 14:27
Рубрика: Власть

СКР поддержал проект об ответственности для подстрекателей к "шутингам"

Текст: Иван Петров
В Следственном комитете России поддержали законопроект, внесенный накануне по следам стрельбы, устроенной в пермском университете одним из студентов. Об этом "Российской газете" сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС Фото: Кристина Бражникова/ТАСС
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

Документ разработан и внесен Госсоветом Татарстана. "Очевидно, что необходимость введения уголовной ответственности за пропаганду в интернете нападений на учебные заведения существует давно, и трагические события в Перми еще раз нам об этом напомнили, - отметила она. - Проблема, к сожалению, существует - в Сети можно наблюдать материалы, героизирующие таких преступников. Предлагаемые представителями органов власти Татарстана изменения - это один из важных шагов, который позволит на законодательном уровне закрепить преступность действий, напрямую оказывающих влияние на подростков".

Фото: СК РФ
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Ведь до сих пор, по словам представителя СКР, организаторы размещения в интернете видеороликов, фактически побуждающих несовершеннолетних к преступным действиям, не несут серьезной ответственности. "Новая статья Уголовного кодекса, диспозиция которой будет четко квалифицировать действия лиц, организующих публичное размещение информации, побуждающей к насилию в учебных заведениях, позволит уменьшить количество опасного контента. Таким образом, играя роль профилактического инструмента", - заключила Светлана Петренко.

Напомним, накануне Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, которым вводится уголовная ответственность за пропаганду в Сети насилия, нападений на учебные заведения и причинения вреда собственному здоровью.

Согласно пояснительной записке, в настоящее время российским законодательством не предусмотрена уголовная ответственность за размещение в Сети материалов, которые пропагандируют вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на учеников внутри учебного заведения "при отсутствии призыва к совершению терактов". Не существует на данный момент ответственности и за описание и оправдание таких деяний, как нанесение себе телесных повреждений без суицидальных намерений.

В Верховном суде России ранее признали, что этот вопрос "заслуживает обсуждения", но указали на то, что определение информации, оказывающей деструктивное воздействие, данное в проекте закона, не позволяет отличить ее от других сведений, размещаемых в интернете.

В правительстве РФ этот законопроект и вовсе не поддержали. В отзыве говорится, что действия, указанные в документе (пропаганда вооруженного нападения на школьников, призывы к нанесению себе повреждений), могут быть квалифицированы по ряду уже существующих статей Уголовного кодекса РФ. В том числе о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления о массовых беспорядках, о публичных призывах к экстремистской деятельности и другим.

Фото: мвд.рф
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Аналогичного мнения придерживается руководитель российской секции международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант полиции Юрий Жданов. В беседе с корреспондентом "РГ" он также напомнил, что ответственность за подстрекательство к совершению преступлений уже предусмотрена Уголовным кодексом. "Размер наказания зависит от состава преступления, то есть тяжесть ответственности уже увязана с преступлением. Смысла в дополнительном регулировании нет. Проблема кроется не в законе, а в возможности доказывания подстрекательства и установления виновных, когда подстрекательство осуществляется через интернет", - пояснил он.

"Описанные действия можно квалифицировать и как пропаганду экстремизма или терроризма. Сейчас эта инициатива выглядит, скорее как попытка показать реакцию на трагедию, нежели реально решить проблему. Невозможно после каждого громкого преступления принимать новый закон.

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