Типовой проект позволит получить льготный кредит для строительства дома

Лучшие проекты деревянных индивидуальных домов отобраны на всероссийском конкурсе. Их сделают типовыми, что позволит развивать ипотеку на индивидуальное жилищное строительство. Построить такой дом будет дешевле, а загородные поселки станут гораздо красивее.

Конкурс был объявлен минстроем, минпромторгом и ДОМ.РФ в июле. Участникам предлагалось разработать проекты индивидуальных домов и социально-культурных объектов, в основном из дерева. В четверг были объявлены 40 победителей из 122 участников. В числе проектов-финалистов - 25 индивидуальных домов (15 деревянных и 10 с использованием других несущих конструкций), 5 блокированных деревянных домов, 5 малоэтажных, а также деревянные школы, детсады и фельдшерско-акушерский пункт.

Минстрой занимается возрождением института типового проектирования, рассказал замглавы ведомства Сергей Музыченко. Проекты-победители войдут в этот реестр, застройщики смогут не тратиться на разработку документов, а сразу приступать к строительству.

Проектно-сметная документация домов-победителей, которую разработают в ближайшее время, будет выложена в открытый доступ. Любой желающий сможет выбрать дом, увидеть, у кого заказать домокомплект, и своими силами или с помощью подрядчиков его построить.

Типовые дома снимут одно из препятствий для развития ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Сейчас проектное финансирование в ИЖС не работает, на ипотечное кредитование этого сегмента приходится всего 2% ипотек, рассказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Сдерживающие факторы для развития ипотеки на ИЖС - отсутствие стандартизации, отсутствие залога, сертифицированных подрядчиков, сложности с оценкой дома. Как неоднократно отмечали эксперты, оценить здание, которое житель села возводит своими силами, крайне сложно: аналогов такого дома нет, прочность конструкций и качество стройматериалов никто не проверял. Поэтому банки неохотно кредитуют их строительство. "Банки это рассматривают как обычный потребительский кредит с соответствующими ставками", - сказал Мутко.

После запуска льготной ипотеки на индивидуальные дома заемщик сможет сэкономить до 30 процентов на платежах

Типизация проектов - первый шаг к тому, чтобы банки начали работать с ИЖС, говорит Музыченко. Будет понятно, какой это объект, из каких конструкций, как быстро его можно возвести, как он технологически реализован. "Банки должны поверить, что это экономически обоснованные проекты, которые будут реализованы и принесут эффект", - сказал он.

Правительство разрабатывает проект постановления о распространении программы льготной ипотеки на новостройки ИЖС под 7% годовых. Об этом сообщила директор департамента жилищной политики минстроя Ольга Корниенко, передает ТАСС. Если учитывать, что средняя стоимость потребкредита сейчас - от 10-12%, то покупатель загородного дома сможет сэкономить до 30% в платеже, объяснил Мутко. Кроме того, подчеркнула Абрамченко, экономия достигается за счет того, что к строительству дома можно приступить практически сразу.

Уменьшаются срок и, соответственно, стоимость строительства, некоторые проекты можно построить за месяц.

Типовые проекты позволят внедрить и проектное финансирование в ИЖС - житель, заказавший строительство дома, не будет рисковать деньгами. "Хотим уже в эту осеннюю сессию внести закон об индивидуальном жилищном строительстве, в котором попробуем перейти на рельсы проектного финансирования", - рассказал Мутко. Заемщик сможет получить ипотечный кредит на строительство собственного дома с помощью сертифицированного застройщика. Банк откроет проектное финансирование на этот объект, а деньги заемщика будут храниться на счете эскроу. После завершения строительства дома этот счет будет раскрыт и застройщик получит деньги. Аналогичный механизм сейчас работает в сфере многоквартирного жилья.

Важно, что одним из условий конкурса была невысокая себестоимость дома, отметила вице-премьер. Участникам предлагалось спроектировать дома стоимостью до 56 тыс. руб. за кв. м. Если стоимость домокомплекта будет зашкаливать, тиражировать такие проекты на всю страну не удастся, отметила она.

Проекты-победители будут использоваться не только для частной застройки. Как подчеркнула Абрамченко, нужно стимулировать строительство на сельских территориях деревянных социальных объектов. "Я хочу с минсельхозом договориться, чтобы в правилах выделения финансирования на развитие сельских территорий эти объекты были поименованы. Чтобы появился определенный процент ФАПов, школ, детских садов из деревянных конструкций", - рассказала вице-премьер.

Стоимость типового дома снижается еще и за счет ускорения строительства

Кроме того, дома и соцобъекты, изготовленные по этим проектам, можно включить в Росрезерв - для использования их при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Качественные домокомплекты, сделанные в России, должны идти и на экспорт, отметила Абрамченко. "Мы должны продвигать нашу продукцию не только на внутренние, но и на внешние рынки", - подчеркнула она. Домокомплекты, пиломатериалы и отделочные материалы из дерева должны стать основным экспортным товаром для лесопромышленного комплекса.

Стоимость типового дома может быть ниже обычного, по разным оценкам, на 10-35%. "Сейчас самый востребованный бюджет у клиента - 9 млн руб. без учета стоимости участка, отмечает владелец компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский. - Построить дом по индивидуальному проекту за такую сумму невозможно". Типовой проект не требует работ по проектированию, если речь идет об индустриальном домостроении, то поставка для застройщика больших объемов типовых домокомплектов позволяет получить оптовую цену, в отличие от заказа под каждый дом отдельно, отмечает директор департамента маркетинга KASKAD Family Екатерина Коган.

Тем временем

В России появится первый экогород. Лучшие проекты индивидуальных домов будут использованы для реновации города Байкальска в Иркутской области. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

На территории Байкальска расположен Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, сейчас идет рекультивация этой площадки, рассказала Абрамченко. "Мы договорились с коллегами, что впервые в РФ будет выполнена реновация маленького города Байкальска в полном объеме", - сказала вице-премьер.

Байкальск станет первым экогородом в России, подчеркнула Абрамченко. Типовые деревянные дома, ставшие победителями конкурса, будут использоваться для переселения граждан из аварийного жилья.