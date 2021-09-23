Умерла создательница "Инспектора Морса" Альма Каллен

В Эдинбурге, столице Шотландии, на 84-м году жизни скончалась британская кино- и телесценаристика Альма Каллен.

Некролог публикует The Guardian, отмечая, что Каллен трудилась сценаристом более сорока лет, начав во времена, когда в индустрии доминировали мужчины. Так что ей было "непросто".

Альма Каллен родилась 10 мая 1938 года в Ливерпуле, закончив местный университет, где изучала английский язык.

Как автор сериалов дебютировала в 70-е - с "Воскресной драмы". После были "Пьеса дня", "Адвокаты", топовый процедурал "Инспектор Морс", "Детектив Джек Фрост", "Конь бледный" по Агате Кристи, телефильм 1999-го "Вся королевская рать", другие.