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Рубрика: Экономика

В АТОР назвали главные преимущества для туристов от решения оперштаба

Текст: Евгений Гайва
После решения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, принятого 22 сентября, снизится стоимость рейсов в ОАЭ и станет легче добираться транзитом через Бахрейн. Об этом рассказал "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Оперштаб 22 сентября принял решение о возобновлении прямого авиасообщения с Джибути, Перу, Южно-Африканской Республикой (ЮАР) , Данией, Новой Зеландией, а также о возобновлении прямых рейсов на Гоа (Индия), Тенерифе (Испания) и увеличении числа рейсов в ОАЭ, Бахрейн и другие страны.

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"В решении оперштаба для туристов значимо только увеличение квот на рейсы в Объединенные Арабские Эмираты - в Абу-Даби, Шарджу, Дубай, и хорошая перспектива по Индии", - сказал Горин.

Расширение числа рейсов в ОАЭ приведет к снижению цен на авиабилеты. Когда в прошлом году в ОАЭ было всего два рейса в неделю, билеты стоили 150 тысяч рублей, сейчас цены начинаются от 28 тысяч рублей, пояснил эксперт. "Увеличение числа рейсов всегда ведет к большей конкуренции и снижению цен", - добавил он.

Через Бахрейн можно лететь с удобной пересадкой, например, на Мальдивы и в другие страны региона.

Индия пока не разрешает въезд для туристов, но можно надеяться, что в ближайшее время страна, по крайней мере, для вакцинированных туристов откроет свои границы, заметил Горин. В перспективе возможность прямых рейсов на Гоа позволит отправлять туда туры.

Что касается Джибути, Перу, ЮАР, Дании и Новой Зеландии, то прямого авиасообщения с этими странами, кроме Дании, у России никогда не было и вряд ли будет, так как такие рейсы экономически не выгодны из-за недостаточной загрузки, отметил эксперт. В эти страны, особенно в Перу, ЮАР туристы приезжали стыковочными рейсами. В Данию уже выполняются грузопассажирские рейсы.

Фото: istock
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К тому же в каждой из этих странах действует свой протокол въезда. В Джибути можно въехать только с условием 10-дневного карантина. Вакцина "Спутник V" одобрена в этой стране. Вакцинированные этим препаратом туристы могут въезжать без карантина. До пандемии эту страну посещало всего несколько десятков туристов из России.

Новая Зеландия и Дания не принимают туристов из России. Можно въезжать только по особым случаям, в том числе с целью лечения, образования, в экстренных ситуациях. В 2019 году Новую Зеландию посетили чуть более 20 туристов из России, в Дании побывали около 40 тысяч россиян.

Перу с 1 октября станет принимать в ограниченном режиме только вакцинированных иностранных туристов. В 2019 году страну с целью туризма посетили 110 российских граждан.

ЮАР принимает всех граждан России, в том числе с туристическими целями. В 2019 году в стране побывали около 200 туристов из России.

Возобновление прямых рейсов скорее имеет значение для граждан открытых стран, которые получат возможность посещать Россию после возобновления выдачи виз, заметил Горин.

По его словам, сейчас прямое авиасообщение с учетом дополнительных пяти стран возобновлено с 58 государствами. В том числе в Европе - это Швейцария, Великобритания, Франция, Испания, Бельгия, в Азии - Сингапур, Япония, в Южной Америке - Венесуэла, в Центральной Америке - Доминикана, в Северной Америке - США, в Африке - Египет и другие страны. Из всех стран, с которым возобновлено прямое авиасообщение, для туристов доступны только четверть.

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