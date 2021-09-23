В Центре Чумакова нарастили производство вакцины "КовиВак"

В Центре Чумакова (ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН) закончена реконструкция технологической линии, установлено более мощное оборудование и возобновлено производство вакцины против COVID-19 "КовиВак". Об этом "Российской газете" сообщили в научном центре.

Ранее в печати появилась информация, что производство этой востребованной вакцины приостановлено из-за реорганизации производства. Реорганизация действительно была, началась она еще в августе, а теперь производство вновь запущено, - заверили "РГ" в центре. Производственная база научного института существенно укрепилась: чумаковцы получили два мощных танка для масштабирования своего препарата. Собственно, на их установку и отладку и потребовалось около двух месяцев.

Глава Центра Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов уточнил общие объемы уже произведенной вакцины, которую действительно не так-то просто было "отловить" в медучреждениях желающим привиться именно этим препаратом.

- Всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 млн доз и до конца года мы планируем ввести дополнительно еще 2,5 млн доз, - сообщил Ишмухаметов. - Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании, что позволит центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время "КовиВак" станет гораздо более доступным для всех российских граждан.

Ранее в центре сообщали, что продолжаются пострегистрационные испытания вакцины, в том числе для применения у граждан старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями.

На вопрос "РГ", планируются ли поставки "КовиВака" в другие страны, Айдар Ишмухаметов уточнил, что масштабирование вакцины рассчитано и производится для удовлетворения внутреннего спроса в пределах страны. "Совершенствование технологии работы на увеличенных мощностях дает перспективы для дальнейшего наращивания производства", - отметил глава центра.

Кроме производства вакцины на производственных мощностях центра, к концу осени к ее выпуску должна подключиться производственная площадка фармкомпании "Нанолек" в Кировской области, выступающей в роли коммерческого партнера Центра Чумакова.

Первые валидационные (пробные) партии "КовиВака" в Кирове уже произведены, на очереди еще несколько подготовительных этапов. И сейчас ожидается получение регистрационного удостоверения на производство "КовиВака", уточнили для "РГ" представители "Нанолека". Произойдет это, по расчетам, к концу осени. "С этого же момента мы планируем начать массовое производство. Однако полностью внутренний спрос на эту вакцину сможем удовлетворить в 2022 году", - отметили в фармкомпании.