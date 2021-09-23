В России появится отечественный аналог TikTok

К концу года в России может быть запущена новая платформа для размещения коротких видеороликов в вертикальном формате. Об этом заявил глава холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров на Национальном рекламном форуме.

По его словам, создание платформы обусловлено тенденцией на "вертикализацию" видеоконтента для смартфонов.

" Такая платформа у нас появится в конце ноября-начале декабря", - отметил Жаров.

Напомним, в декабре 2020 года "Газпром-медиа" купил российское приложение коротких видео "Я молодец" - аналог TikTok.