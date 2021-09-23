В России стартовали продажи новых iPhone

В России стартовали розничные продажи новых смартфонов Apple - iPhone 13. Линейка включает iPhone 13 mini (от 69 990 рублей), iPhone 13 (от 79 990 рублей), iPhone 13 Pro (от 99 990 рублей) и iPhone 13 Pro Max (от 109 990 рублей).

Ретейлеры отмечают повышенный интерес россиян к новинкам. Наибольшей популярностью пользуется iPhone 13 Pro Max и модели в "небесно-голубом" цвете. "Количество предзаказов на новую модель iPhone 13 повысилось относительно прошлой модели бренда. 56% покупателей проявили интерес к Apple iPhone 13 Pro Max, 31% выбрали Apple iPhone 13 Pro, еще 11% - Apple iPhone 13 Pro и только 2% - Apple iPhone 13 mini. В ТОП-3 самых востребованных моделей вошли: Apple iPhone 13 Pro Max 256 Гб, Apple iPhone 13 Pro Max 128 Гб и Apple iPhone 13 Pro 256 Гб (все модели "небесно-голубого" цвета). Покупатели активно выбирают модели с максимальной памятью в 1 Тб - на них приходится каждый пятый заказ, считаем, что спрос на них будет постоянно увеличиваться", - рассказал Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной".

За первые сутки количество предзаказов на новинки почти в три раза выше, чем на iPhone 12 в прошлом году, отмечает Владимир Скурихин, генеральный директор компании "Мегафон Ритейл", и добавляет: половина предзаказа - iPhone 13 Pro Max.

Россияне отдают предпочтение более навороченным моделям и активно выбирают "небесно-голубой" цвет

По данным "Авито", в России возросло число желающих постоять в очереди за новым iPhone за другого человека. Только в столице предложений стало больше на 383%, второе и третье место занимают Санкт-Петербург (+200%) и Екатеринбург (+100%). А вот цена за подобную услугу по всей стране в 2021 году уменьшилась на 60% и составляет 200 рублей в час, в прошлом году час очереди стоил 500 рублей. Аналитики связывают это с тем, что россияне стали активнее заказывать смартфоны онлайн.