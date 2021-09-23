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23.09.2021 20:14
Рубрика: В мире

В США продадут страницу рукописи "Собаки Баскервилей"

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
Одну из 37 уцелевших страниц оригинальной рукописи детектива "Собака Баскервилей" выставили на аукцион компании Heritage в США за 198 тысяч долларов. Бумага размером 20 на 33 сантиметра находится в относительно хорошем состоянии и ее содержание можно прочитать без труда.
На этой странице рукописи "Собаки Баскервилей" Холмс и Ватсон обсуждают убийство на болоте. Фото: ha-europe.com

Выставленная на торги страница - начало тринадцатой главы "Расставляя сети", где Шерлок Холмс и его товарищ доктор Ватсон обсуждают таинственное убийство на болоте и вопрос о том, стоит ли арестовывать преступника. Некоторые предложения в тексте зачеркнуты рукой Артура Конана Дойла.

"Убив своего знаменитого персонажа Шерлока Холмса в 1894 году, автор вернул его восемь лет спустя в "Собаке Баскервилей", книге, которая оказалась одной из самых популярных в серии. Для того чтобы разрекламировать книгу, американское издательство McClure, Phillips & Company попросило у Конан Дойла оригинальную рукопись и организовало рекламную кампанию, в рамках которой раздавало по одной странице рукописи покупателям копии книги", - рассказали в Heritage. Страницу на аукцион выставил частный коллекционер. Торги пройдут шестого ноября в Далласе, штат Техас.

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