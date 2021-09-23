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23.09.2021 22:19
Рубрика: Происшествия

В суд ушло дело связного устроивших взрывы на станциях метро в Москве

Текст: Иван Петров
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, расследованному в отношении Магомеда Нурова. Его обвиняют в причастности к терактам, произошедшим 29 марта 2010 года на станциях московской подземки "Лубянка" и "Парк Культуры". Тогда погибли 39 пассажиров, более 100 получили ранения.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Обвинительное заключение подписал замгенпрокурора РФ.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Нурову вменяется участие в преступном сообществе и устойчивой вооруженной группе (банде), а также в совершении террористических актов и незаконном изготовлении взрывных устройств.

По версии следствия, обвиняемый выполнял роль связного банды. На личном автомобиле он неоднократно перевозил террористов на встречи, где планировалось совершение взрывов в метрополитене. Кроме того, Нуров укрывал у себя от правоохранительных органов одного из участников террористических актов.

Задержали Нурова в марте 2019 года.

Отмечается, что фигурант вину признал полностью. "После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд", - заключили в Генпрокуратуре.

Напомним, в ноябре прошлого года обвинение в причастности к терактам в метро Москвы предъявили полковнику полиции из Дагестана Гази Исаеву.

Происшествия Правосудие Суд Теракты в московском метро

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