Видео: котят вытащили из-под приборной панели пикапа

Более часа провозились двое профессиональных спасателей из Таиланда, извлекая из внутренностей пикапа Isuzu забившихся туда перепуганных котят. Устали, вымазались, пот катился градом. И это не считая самого владельца машины, тревожно ходившего кругами и поминутно спрашивавшего "ну что? получилось?". А также полисмена, остановившегося проверить, что за беспорядки тут происходят. И двух десятков зевак, у которых, конечно же, было вдоволь советов о том, как снимать приборную панель автомобиля, как брать котенка так, чтобы он с перепугу не залез еще глубже под двигатель, чем кормить спасенных животных, в каком духе воспитывать и т.д. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Этот смешная и трогательная история произошла в городе Саванкхалок (провинция Сукхотай в центре Таиланда). 42-летний владелец Isuzu подобрал на улице трех оставленных кем-то в коробке котят (масть рыжая, пол мужской, манеры приличные) и решил отвезти их домой, чтобы найти им хозяев среди своих друзей и знакомых. А когда приехал, то обнаружил в салоне лишь одного усатого-полосатого. Писк откуда-то из-под автомагнитолы подсказал, что двое других как-то сумели забраться под приборную панель.

Сам автовладелец вытащить перепуганных животных не сумел, поэтому вызвал спасателей из муниципальной службы, с которыми на всякий случай прибыл и полицейский. Напуганные котейки норовили спрятаться еще глубже, но в итоге после долгих "кис-кис-кис" и выманивания лакомствами решили пойти на контакт с человеком.

Сейчас их жизнь вне опасности, они отлично едят, спят и играют. Осталось придумать им имена, и одного, например, можно назвать в честь машины, в которой они прятались - Isuzu, а остальных в честь отважных и терпеливых спасателей - Кхлонг Ян.и Камол Фуангхонг.