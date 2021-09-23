Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
23.09.2021 17:00
Рубрика: Видео

Видео: котят вытащили из-под приборной панели пикапа

Текст: Вадим Давыденко

Более часа провозились двое профессиональных спасателей из Таиланда, извлекая из внутренностей пикапа Isuzu забившихся туда перепуганных котят. Устали, вымазались, пот катился градом. И это не считая самого владельца машины, тревожно ходившего кругами и поминутно спрашивавшего "ну что? получилось?". А также полисмена, остановившегося проверить, что за беспорядки тут происходят. И двух десятков зевак, у которых, конечно же, было вдоволь советов о том, как снимать приборную панель автомобиля, как брать котенка так, чтобы он с перепугу не залез еще глубже под двигатель, чем кормить спасенных животных, в каком духе воспитывать и т.д. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: заболталась по телефону и спровоцировала ДТП с тремя машинами

Этот смешная и трогательная история произошла в городе Саванкхалок (провинция Сукхотай в центре Таиланда). 42-летний владелец Isuzu подобрал на улице трех оставленных кем-то в коробке котят (масть рыжая, пол мужской, манеры приличные) и решил отвезти их домой, чтобы найти им хозяев среди своих друзей и знакомых. А когда приехал, то обнаружил в салоне лишь одного усатого-полосатого. Писк откуда-то из-под автомагнитолы подсказал, что двое других как-то сумели забраться под приборную панель.

Сам автовладелец вытащить перепуганных животных не сумел, поэтому вызвал спасателей из муниципальной службы, с которыми на всякий случай прибыл и полицейский. Напуганные котейки норовили спрятаться еще глубже, но в итоге после долгих "кис-кис-кис" и выманивания лакомствами решили пойти на контакт с человеком.

Сейчас их жизнь вне опасности, они отлично едят, спят и играют. Осталось придумать им имена, и одного, например, можно назвать в честь машины, в которой они прятались - Isuzu, а остальных в честь отважных и терпеливых спасателей - Кхлонг Ян.и Камол Фуангхонг.

Видео: с перепугу дважды наехала на одного и того же пешехода
#видео