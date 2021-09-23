Во второй декаде сентября максимальная ставка по вкладам составила 6,15%

Максимальная ставка по банковским вкладам в рублях составила 6,15% во второй декаде сентября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ. В первые 10 дней месяца показатель достигал аналогичной величины.

В анализе используются данные по десяти крупнейшим российским банкам, на долю которых приходится самый большой объем депозитов.

При расчете регулятор учитывает максимальные проценты по вкладам, доступным любому клиенту без ограничений и предварительных условий. Не учитываются ставки по вкладам с капитализацией процентов, дополнительными условиями и услугами (открытие инвестиционного счета, оформление программы накопительного или инвестиционного страхования, покупка дополнительного пакета услуг и так далее), а также вклады, где имеются периоды с различными ставками.

Как ранее сообщала "Российская газета", некоторые банки из топ-50 по активам начали повышать ставки по вкладам вслед за ключевой ставкой.