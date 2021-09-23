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23.09.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Восьмилетний Land Cruiser выставили на продажу по цене дороже нового

Текст: Тимур Алимов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

В Москве выставили на продажу восьмилетний Land Cruiser 200 за 8,9 миллиона рублей. А ведь максимальная цена нового Land Cruiser 300 составляет немногим более 7,7 миллиона рублей.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Продавец не объясняет, в чем заключается ценность автомобиля. Как следует из объявления на сервисе "Авто.ру", внедорожник с 4,5-литровым "дизелем" с 2013 года проехал 2 тысячи 329 километров.

Машина, как указано в описании, принадлежала одному человеку, на участвовала в ДТП и не была связана с кредитами. Это подтверждают и данные проведенной интернет-ресурсом проверки. Владелец провел антикоррозионную обработку, а также оснастил "круизер" алюминиевой защитой днища, фаркопом и "кенгурином" с дополнительными фарами. На заднем бампере и подножках присутствуют силовые металлические накладки.

Комплектация включает 75 опций, среди которых многочисленные системы безопасности, комфорта и улучшенного обзора, не говоря уже об отделке салона кожей и деревянными элементами. Имеет продаваемый Land Cruiser и третий ряд сидений. К слову, как видно на размещенных фотографиях, с задних кресел не полностью убрано целлофановое покрытие.

Потенциальному покупателю продавец готов предоставить сервисную книжку, где, как утверждается, стоят отметки о своевременно пройденных ТО.

Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru
#Toyota