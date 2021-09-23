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23.09.2021 11:52
Рубрика: Экономика

Ввод жилья в России с начала года вырос на 31%

Текст: Матвей Линник

В России в январе-августе было введено более 52 млн квадратных метров жилья, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По ее словам, сейчас на стадии строительства находится более 146 млн "квадратов" жилья.

"Количество выданных разрешений на строительство также находится в положительной динамике в целом по субъектам РФ", - отметила Корниенко.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин призвал регионы пересмотреть планы по вводу жилья в сторону увеличения.

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