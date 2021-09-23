Ввод жилья в России с начала года вырос на 31%

В России в январе-августе было введено более 52 млн квадратных метров жилья, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко.

По ее словам, сейчас на стадии строительства находится более 146 млн "квадратов" жилья.

"Количество выданных разрешений на строительство также находится в положительной динамике в целом по субъектам РФ", - отметила Корниенко.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин призвал регионы пересмотреть планы по вводу жилья в сторону увеличения.