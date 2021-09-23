Выжутович: Деловая активность малого и среднего бизнеса показала рост

Деловая активность малого и среднего бизнеса показала некоторый рост. Таков результат опроса, проведенного в ходе совместного исследования экспертами "ОПОРЫ России", Промсвязьбанка и агентства MAGRAM Market Research.

Опрос проводился среди 1,8 тыс. компаний с фиксацией таких компонентов деловой активности, как продажи, кадры, инвестиции, финансовая доступность. В частности, с 9 до 6 процентов уменьшилась доля коммерческих предприятий, планирующих сокращать персонал, и на 2 процента увеличилось число компаний, намеренных расширять инвестиции. Общий итог: индекс деловой активности вырос до 54 пунктов против 52,7 в июле. Дальнейшее восстановление бизнеса во многом будет связано с доступностью финансирования, считает глава "ОПОРЫ России" Александр Калинин. "Малый бизнес, - говорит он, - столкнувшись с ростом цен, особенно на промышленные товары, испытывает острую потребность в оборотном капитале. Перед малыми предпринимателями встает вопрос, где брать деньги под разумные проценты. Естественно, это будет сказываться на деловой активности". Вице-президент Промсвязьбанка Кирилл Тихонов полагает, что в целом бизнес будет чувствовать себя достаточно уверенно, хотя в сентябре ожидается незначительный спад показателей, связанный с сезонностью.

Начиная с весны 2020 года и весь период "первой волны" государство оказывало поддержку малым и средним предпринимателям. Для них был запущен механизм пролонгации кредитов, в два раза - с 30 до 15 процентов - уменьшен размер страховых взносов, приостановлена блокировка счетов при наличии задолженностей по уплате налогов и сборов, снижены ставки налога на имущество, не инициировалась процедура банкротства за долги перед бюджетом... Эти меры оказали определенное влияние, отчасти помогли смягчить воздействие пандемии. Самым действенным инструментом здесь стало предоставление субъектам малого предпринимательства субсидий на выплату заработной платы. Однако поддержка дошла далеко не до всех. Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел опрос малых предпринимателей. Чуть более половины (52 процента) опрошенных указали, что их организации относятся к перечню пострадавших отраслей. Из этой примерно половины 78 процентов обращались или видели необходимость в обращении за получением субсидии. Оформить ее смогли только 54 процента (т.е. от общего числа опрошенных - около 25 процентов). С банками картина была гораздо хуже: 51 процент запрашивали или хотели бы запросить кредит для выплаты зарплат по ставке 0 процентов, 42 процента - кредит по ставке 8,5 процента. Но 74 процента получили отказ в оформлении льготного кредита по ставке 0 процентов, и еще больше (87 процентов) - отказ в оформлении кредита под 8,5 процента.

Деловая активность малого и среднего бизнеса показала некоторый рост

"В целом, уровень доверия малого бизнеса к государству, и без того не очень высокий, в ходе пандемии и сопряженных с ней испытаний для малых предпринимателей как минимум не вырос, - говорит доктор экономических наук, руководитель департамента социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ Александр Чепуренко. - Самой распространенной, по моим наблюдениям, позицией в отношении государственной политики со стороны малых предпринимателей является такой тезис, который повстречался мне в одной из групп в соцсетях: "Не надо нас "поддерживать" - снизьте налоги, ограничьте административное давление и штрафы".

Кроме коронавируса, удар по малому бизнесу нанес и обвал рубля, из-за чего покупательная способность населения, и без того невысокая, упала еще ниже. Малый бизнес работает с населением, а не с компаниями, и если у этого населения проблемы с доходами, то и малый бизнес садится на мель. Так и случилось. Малый бизнес, работающий с населением (это прежде всего мелкорозничная торговля и услуги) пострадал как от сокращения доходов населения, так и от удорожания ряда товаров на мировом рынке. Потому что малый бизнес часто является звеном цепочки торговли товарами, производимыми за рубежом или из комплектующих, поставляемых из-за рубежа, и поэтому он в условиях снижения курса рубля оказался в тяжелой ситуации. Более 14 процентов малых предпринимателей заявили, что пандемия привела к росту издержек, а о снижении доходов от бизнеса сообщили 33 процента респондентов "КоронаФОМ".

Сокращение административной нагрузки - один из основных способов оказать малому бизнесу серьезную поддержку

В качестве одной из мер поддержки бизнеса правительство ввело мораторий на проведение проверок с 1 апреля по 31 декабря 2020 года, который был продлен до конца 2021-го. Но маховик проверок не может работать на холостом ходу, он должен кого-то затягивать в свои жернова, так устроена система. Едва ли, однако, можно сказать, что в отношении малого и среднего бизнеса этот маховик сбавил обороты. По заказу Тинькофф Банка в марте 2021 года были опрошены более 7 тысяч малых предпринимателей. Аналогичный опрос проходил и годом ранее, в феврале 2020 года. Так вот, за год число проверок выросло: в 2020 году о проверках один раз в квартал заявили 8 процентов предпринимателей, а в 2021 году - уже 18 процентов. Выросло и число ежегодных проверок: в 2019-2020 годах о них говорили 17 процентов предпринимателей, а в 2021 году - 35 процентов представителей малого бизнеса и 40 процентов среднего.

Сокращение административной нагрузки - один из основных способов оказать малому бизнесу серьезную поддержку. И эта поддержка не требует бюджетных расходов.