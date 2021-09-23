Выжутович: Деловая активность малого и среднего бизнеса показала рост

Новости

Володин рассказал, чем займутся депутаты Госдумы в начале работы созыва 21:41
Захарова назвала некомпетентным выступление Зеленского в ООН 21:30
Елена Малышева раскрыла свой способ профилактики рака 21:20
Захарова рассказала, как Боррель перепутал время переговоров с Лавровым 21:18
В ПФР объяснили, как декретный отпуск и служба в армии влияют на пенсию 21:14
За сутки 72 военнослужащих вылечили от коронавируса 21:11
Россия поддержит Райндля на выборах президента ИИХФ 21:04
Вильфанд объяснил, почему в Центральной России больше не будет бабьего лета 21:02
Трусова снялась с этапа Кубка России после победы в короткой программе 20:55
Эрдоган: Турция не откажется от закупок российских С-400 20:23
Шохин рассказал, о чем договорились на встрече власти и бизнес 20:15
В Нижневартовске мужчина избил дерматолога за медосмотр его жены 19:54
В Москве курьер сбил коляску с младенцем 19:21
"С кем вы?": Белоусов обратился к бизнесу цитатой Горького 19:07
В Беларуси получать пенсии и зарплаты можно будет на счет в банке 18:49
Силуанов: Система налогов в РФ не учитывает мировой рынок 18:47
Рукописи Эйнштейна будут выставлены на аукцион 18:31
Главой департамента судейства РФС стал португальский арбитр Витор Перейра 18:24
В России могут ввести углеродный налог 18:23
Рада поддержала закон Зеленского о "переписи" олигархов 18:13
Нацистский преступник Гельмут Оберлендер умер в Канаде до депортации 18:00
Силуанов сообщил о договоренности по налогам с представителями бизнеса 17:51
Россия может организовать проведение Олимпиады-2036 в нескольких городах 17:40
Мишустин: Правительство и бизнес договорились по вопросам изменения налогов 17:38
Ространснадзор начал проверку после крушения Ан-26 17:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
23.09.2021 20:44
Рубрика: Экономика

Выжутович: Деловая активность малого и среднего бизнеса показала рост

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
Деловая активность малого и среднего бизнеса показала некоторый рост. Таков результат опроса, проведенного в ходе совместного исследования экспертами "ОПОРЫ России", Промсвязьбанка и агентства MAGRAM Market Research.

Опрос проводился среди 1,8 тыс. компаний с фиксацией таких компонентов деловой активности, как продажи, кадры, инвестиции, финансовая доступность. В частности, с 9 до 6 процентов уменьшилась доля коммерческих предприятий, планирующих сокращать персонал, и на 2 процента увеличилось число компаний, намеренных расширять инвестиции. Общий итог: индекс деловой активности вырос до 54 пунктов против 52,7 в июле. Дальнейшее восстановление бизнеса во многом будет связано с доступностью финансирования, считает глава "ОПОРЫ России" Александр Калинин. "Малый бизнес, - говорит он, - столкнувшись с ростом цен, особенно на промышленные товары, испытывает острую потребность в оборотном капитале. Перед малыми предпринимателями встает вопрос, где брать деньги под разумные проценты. Естественно, это будет сказываться на деловой активности". Вице-президент Промсвязьбанка Кирилл Тихонов полагает, что в целом бизнес будет чувствовать себя достаточно уверенно, хотя в сентябре ожидается незначительный спад показателей, связанный с сезонностью.

Песков назвал постоянной задачу улучшения бизнес-климата в России

Начиная с весны 2020 года и весь период "первой волны" государство оказывало поддержку малым и средним предпринимателям. Для них был запущен механизм пролонгации кредитов, в два раза - с 30 до 15 процентов - уменьшен размер страховых взносов, приостановлена блокировка счетов при наличии задолженностей по уплате налогов и сборов, снижены ставки налога на имущество, не инициировалась процедура банкротства за долги перед бюджетом... Эти меры оказали определенное влияние, отчасти помогли смягчить воздействие пандемии. Самым действенным инструментом здесь стало предоставление субъектам малого предпринимательства субсидий на выплату заработной платы. Однако поддержка дошла далеко не до всех. Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел опрос малых предпринимателей. Чуть более половины (52 процента) опрошенных указали, что их организации относятся к перечню пострадавших отраслей. Из этой примерно половины 78 процентов обращались или видели необходимость в обращении за получением субсидии. Оформить ее смогли только 54 процента (т.е. от общего числа опрошенных - около 25 процентов). С банками картина была гораздо хуже: 51 процент запрашивали или хотели бы запросить кредит для выплаты зарплат по ставке 0 процентов, 42 процента - кредит по ставке 8,5 процента. Но 74 процента получили отказ в оформлении льготного кредита по ставке 0 процентов, и еще больше (87 процентов) - отказ в оформлении кредита под 8,5 процента.

Деловая активность малого и среднего бизнеса показала некоторый рост

"В целом, уровень доверия малого бизнеса к государству, и без того не очень высокий, в ходе пандемии и сопряженных с ней испытаний для малых предпринимателей как минимум не вырос, - говорит доктор экономических наук, руководитель департамента социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ Александр Чепуренко. - Самой распространенной, по моим наблюдениям, позицией в отношении государственной политики со стороны малых предпринимателей является такой тезис, который повстречался мне в одной из групп в соцсетях: "Не надо нас "поддерживать" - снизьте налоги, ограничьте административное давление и штрафы".

Кроме коронавируса, удар по малому бизнесу нанес и обвал рубля, из-за чего покупательная способность населения, и без того невысокая, упала еще ниже. Малый бизнес работает с населением, а не с компаниями, и если у этого населения проблемы с доходами, то и малый бизнес садится на мель. Так и случилось. Малый бизнес, работающий с населением (это прежде всего мелкорозничная торговля и услуги) пострадал как от сокращения доходов населения, так и от удорожания ряда товаров на мировом рынке. Потому что малый бизнес часто является звеном цепочки торговли товарами, производимыми за рубежом или из комплектующих, поставляемых из-за рубежа, и поэтому он в условиях снижения курса рубля оказался в тяжелой ситуации. Более 14 процентов малых предпринимателей заявили, что пандемия привела к росту издержек, а о снижении доходов от бизнеса сообщили 33 процента респондентов "КоронаФОМ".

Сокращение административной нагрузки - один из основных способов оказать малому бизнесу серьезную поддержку

В качестве одной из мер поддержки бизнеса правительство ввело мораторий на проведение проверок с 1 апреля по 31 декабря 2020 года, который был продлен до конца 2021-го. Но маховик проверок не может работать на холостом ходу, он должен кого-то затягивать в свои жернова, так устроена система. Едва ли, однако, можно сказать, что в отношении малого и среднего бизнеса этот маховик сбавил обороты. По заказу Тинькофф Банка в марте 2021 года были опрошены более 7 тысяч малых предпринимателей. Аналогичный опрос проходил и годом ранее, в феврале 2020 года. Так вот, за год число проверок выросло: в 2020 году о проверках один раз в квартал заявили 8 процентов предпринимателей, а в 2021 году - уже 18 процентов. Выросло и число ежегодных проверок: в 2019-2020 годах о них говорили 17 процентов предпринимателей, а в 2021 году - 35 процентов представителей малого бизнеса и 40 процентов среднего.

Сокращение административной нагрузки - один из основных способов оказать малому бизнесу серьезную поддержку. И эта поддержка не требует бюджетных расходов.

Экономика Бизнес Малый бизнес Колонка Валерия Выжутовича

Главное сегодня

Володин: Российской делегации не следует принимать участие в заседании ПАСЕ
Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении ее воздушного пространства
ГИБДД отказалась от наказаний за превышение средней скорости
В Кремле назвали условие встречи Путина с Зеленским
Главой департамента судейства РФС стал португальский арбитр Витор Перейра
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить