Американец решил продать автосалону ранее украденную там машину

Во одном из автосалонов американского штата Флорида задержали мужчину, пытавшегося сдать автомобиль. Ирония ситуации в том, что машину он украл из этого же салона буквально за пару дней до этого.

Как сообщает Autoblog, покупатель прибыл в салон на автомобиле Jeep и попытался продать его. Когда сотрудник дилерского центра ввел в системе VIN-номер машины, то выяснилось, что внедорожник был украден из этого же салона несколько дней назад.

Сотрудники центра вызвали полицию. Незадачливый покупатель признался в угоне. Камеры наблюдения сохранили видеозапись самого инцидента, впрочем, личность вора по ним установить трудно.

50-летнего мужчину заключили под стражу. Ему было предъявлено обвинение в угоне и торговле украденным имуществом.