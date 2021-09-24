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24.09.2021 16:01
Рубрика: Легковые авто

Американец решил продать автосалону ранее украденную там машину

Текст: Мария Волкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во одном из автосалонов американского штата Флорида задержали мужчину, пытавшегося сдать автомобиль. Ирония ситуации в том, что машину он украл из этого же салона буквально за пару дней до этого.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Как сообщает Autoblog, покупатель прибыл в салон на автомобиле Jeep и попытался продать его. Когда сотрудник дилерского центра ввел в системе VIN-номер машины, то выяснилось, что внедорожник был украден из этого же салона несколько дней назад.

Сотрудники центра вызвали полицию. Незадачливый покупатель признался в угоне. Камеры наблюдения сохранили видеозапись самого инцидента, впрочем, личность вора по ним установить трудно.

50-летнего мужчину заключили под стражу. Ему было предъявлено обвинение в угоне и торговле украденным имуществом.