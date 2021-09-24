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24.09.2021 19:28
Рубрика: Легковые авто

Автоэксперт рассказал, как пройти техосмотр с первого раза

Текст: Юрий Зубко
Автомобильный эксперт Егор Васильев специально для проекта "Автопарк" рассказал о том, что нужно сделать, чтобы пройти техосмотр с первого раза.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

- Обычно при исправном автомобиле похождение технического осмотра не вызывает особых проблем. Но нужно заранее запастись терпением и подготовить себя к тому, что процедура может оказаться более длинной, чем вы рассчитывали. Кроме того, по закону подлости именно в момент осмотра может выясниться, что у автомобиля, например, не горит один из габаритов или лампа заднего хода. Поэтому до поездки на СТО самостоятельно или с помощью коллеги проверьте, что в машине работают все лампочки. Исправен ручник и функционирует предупредительный звуковой сигнал. Часто у старых машин он выходит из строя. Да, и проверяем наличие и актуальность всех необходимых в автомобиле аксессуаров безопасности. Аптечка, огнетушитель, световозвращающие жилеты, знак аварийной остановки и так далее.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Кто обязан пройти техосмотр с 1 октября

Если у вас есть сомнения в эффективности тормозной системы или экологичности работы двигателя, то лучше воспользоваться услугами сервисной станции, где их могут и проверить, и отремонтировать. То же касается и фар. Они не просто должны работать и обеспечивать правильную форму светового пучка, но и сами лампочки тоже должны соответствовать заводским стандартам. Самопальный ксенон или светодиоды вызовут у проверяющих специалистов вопросы.

Хотя, на мой взгляд, контроль за техническим состоянием машины нужен не для того, чтобы без проблем проходить проверку. Просто сам человек должен понимать необходимость поддержания автомобиля в исправном состоянии и практиковать разумную манеру вождения. Тем более что существуют страны, где техосмотр не является обязательной процедурой, а аварийность при этом намного ниже, чем в России. Статистика показывает, что у нас только около четырех процентов аварий непосредственно связано с неудовлетворительным техническим состоянием машины, - отметил эксперт.