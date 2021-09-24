Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с влиянием интернета

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил в интервью ТАСС, что деструктивное влияние интернета приводит к трагедиям, подобной пермской, когда студент устроил стрельбу в своем вузе.

По мнению руководителя СК России, основные причины этого и других подобных случаев связаны с тем, что подростки не получают достаточного уровня воспитания, культуры.

"Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги", - заявил председатель Следственного комитета.

По его словам, деструктивная информация, получаемая подростками в сети, ведет к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным, к тому же они видят, что нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях. "В этом и есть большая опасность", - подчеркнул Александр Бастрыкин.