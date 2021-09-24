Экс-глава правительства Каталонии освобожден из-под стражи в Италии

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон был освобожден из-под стражи по решению итальянского суда. Об этом в пятницу сообщила спикер каталонского парламента Лаура Боррас.

"Карлес Пучдемон освобожден", - написала она на своей странице в "Твиттере". Агентство EFE сообщает, что политик пока не должен покидать остров Сардиния, на котором он был задержан накануне.

В четверг Пучдемон был задержан в аэропорту итальянского города Альгеро по запросу испанской стороны. Мадрид обвиняет экс-главу региона в подстрекательстве к мятежу и растрате.