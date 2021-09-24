Эксперт объяснил, почему рубль популярен за рубежом

Популярность российской валюты за границей связана с волатильностью курса - это привлекает спекулянтов, считает доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов.

Рубль два месяца подряд, в июле и августе, вошел в топ-20 популярных мировых валют по данным системы межбанковских переводов SWIFT. Доля международных расчетов в рублях составила 0,18%.

Как отметил Бадалов, это не означает, что жители США или Европы хранят в рублях свои сбережения - популярность валюты связана с другими факторами. Так, в последние несколько лет курс рубля отличается высокой волатильностью - временами он может укрепляться на 10-15%, а в какие-то периоды падать. Благодаря этому спекулянты получают высокую прибыль, чем и обоснован спрос на российскую валюту в мире.

"В свою очередь, такая волатильность наносит вред российской экономике, и, когда мы видим очередной всплеск интереса к рублю, стоит задуматься о том, что спекулянты опять ждут момента заработать на курсе рубля", - сказал специалист в беседе с агентством "Прайм".