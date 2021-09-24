Гинцбург не смог назвать дальнейший ход эпидемии COVID-19

Говоря о развитии пандемии COVID-19, глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение, что динамика будет зависеть от эволюции возбудителя, но, как он будет меняться, никто не знает.

"Все зависит от того, как пойдет эволюция возбудителя. Если вы мне скажете, как пойдет эволюция возбудителя, я вам сразу отвечу, что будет дальше", - сказал Гинцбург на онлайн-сессии, организованной Российским еврейским конгрессом.

Интересно, что британская коллега Гинцбурга, участвовавшая в разработке вакцины AstraZeneca, профессор Дэйм Сара Гилберт, высказала на днях мнение, что коронавирус со временем станет банальной сезонной инфекцией. подобной другим известным коронавирусам. Однако и она не смогла назвать сроки такого развития событий. При этом Гилберт заявила, что необходимо готовиться к появлению новых возбудителей инфекционных заболеваний и новых пандемий, в том числе, разрабатывая вакцины уже от известных опасных инфекций, которые пока не вызывали общемировых вспышек.