Глава МИД Венгрии: "Спутник V" помог провести самую успешную в ЕС вакцинацию

Поставки российской вакцины "Спутник V" помогли Венгрии провести наиболее быструю и успешную в Евросоюзе кампанию по вакцинации от коронавируса. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава МИД страны Петер Сийярто.

"Я бы сказал, что без "Спутника" это было бы невозможным", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что российский препарат хорошо себя показал в предотвращении распространения инфекции.

Ранее Сийярто сообщил, что "Спутник V" настолько популярен в Венгрии, что все его запасы уже полностью израсходованы. "Мы вакцинировали почти 1 миллион человек (то есть почти девятую часть всех жителей - прим. "РГ") в Венгрии этой вакциной", - рассказал глава МИД.

Венгрия стала первой страной ЕС, куда в ноябре 2020 года доставили образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. А уже в феврале 2021-го венгерский регулятор одобрил его для вакцинации населения.