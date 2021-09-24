Haval начал предсерийную сборку новых внедорожников в России

Внедорожники Haval Dargo уже начали собирать в России. Пока штучно - для сертификационных испытаний и исследований. Однако теперь очевидно, что одна из перспективных новинок Great Wall должна встать на тульский конвейер бренда.

Как выяснили "Китайские автомобили", ознакомившись с новой партией сертификационных документов на Haval Dargo, теперь в качестве изготовителя в них фигурирует завод "Хавейл Моторс Мануфэкчуринг Рус" в Узловском районе Тульской области, а не предприятие в китайском Баодине. Следовательно, если все происходит в соответствии с правилами, то на сертификацию должны были направить машины, собранные именно на этом предприятии. Отсюда и вывод: первые внедорожники уже выехали из цехов завода.

Haval Dargo - это маркетинговое название автомобиля, который в Китае представили как DaGou или Big Dog. Машина построена на новой платформе Great Wall - Lemon. Длина, ширина и высота кузова составляют соответственно 4 620, 1 890 и 1 780 мм, колесная база - 2 738 мм. Оснащается внедорожник двумя турбированными силовыми установками. "Младшая", объемом 1,5 литра, выдает 169 л.с., "старшая" - на 2 литра - имеет отдачу в 211 л.с. С последним в связке работают 7-скоростной "робот" с двумя сцеплениями и полный привод. По всей видимости, именно этот мотор и будет доступен в РФ.

Что касается возможной цены Haval Dargo, то можно ориентироваться на кроссовер F7. В Китае переднеприводный DaGou с 2-литровым мотором стоит чуть дешевле топовой версии "семерки", а полноприводные комплектации внедорожника продают примерно на 10% дороже. Для справки: у нас стоимость F7 сейчас доходит до 2 109 000 рублей.

Сейчас в российской линейке Haval остался только один внедорожник - большой H9. Компанию ему составляют три кроссовера - Jolion, F7 и F7x. Также представительство марки предлагает пикапы GWM - Poer и Wingle 7. По итогам восьми месяцев именно Haval показал лучший результат по продажам среди китайских автокомпаний в РФ.