Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24 сентября 2021 г. № 61/467-8 г. Москва "Об установлении общих результатов выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва"

На основании Протокола Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о результатах выборов по федеральному избирательному округу от 24 сентября 2021 года, а также на основании протоколов и решений окружных избирательных комиссий о результатах выборов по одномандатным избирательным округам, руководствуясь пунктами 26 и 27 статьи 27, статьями 88, 89 и 90 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по федеральному избирательному округу состоявшимися, а результаты выборов - действительными.

2. Установить, что в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва избрано 450 депутатов: 225 - по федеральному избирательному округу и 225 - по одномандатным избирательным округам (список избранных депутатов прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее постановление в "Российской газете", а также опубликовать его в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э.А. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н.А. Бударина