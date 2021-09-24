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24 сентября 2021 г.

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24 сентября 2021 г. № 61/467-8 г. Москва "Об установлении общих результатов выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва"

Опубликован 24 сентября 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

"РГ" публикует постановление ЦИК об итогах выборов

На основании Протокола Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о результатах выборов по федеральному избирательному округу от 24 сентября 2021 года, а также на основании протоколов и решений окружных избирательных комиссий о результатах выборов по одномандатным избирательным округам, руководствуясь пунктами 26 и 27 статьи 27, статьями 88, 89 и 90 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по федеральному избирательному округу состоявшимися, а результаты выборов - действительными.

2. Установить, что в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва избрано 450 депутатов: 225 - по федеральному избирательному округу и 225 - по одномандатным избирательным округам (список избранных депутатов прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее постановление в "Российской газете", а также опубликовать его в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э.А. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н.А. Бударина