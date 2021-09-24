"РГ" публикует постановление ЦИК об итогах выборов

"Предлагаю Центральной избирательной комиссии в соответствии с законом подписать документы и определить результаты выборов депутатов Госдумы восьмого созыва", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

Ровно в 13.02 по московскому времени члены Центризбиркома в присутствии представителей участвовавших в предвыборной гонке партий подписали итоговый протокол, а затем - сводную таблицу с результатами голосования. "Эти документы объективно отражают все результаты прошедших 17, 18 и 19 сентября выборов", - заявила глава комиссии Элла Памфилова.

Согласно протоколу и сводной таблице, в Госдуму восьмого созыва по спискам прошли пять партий, мандаты между ними распределились следующим образом:

"Единая Россия" - 324

КПРФ - 57

"Справедливая Россия - За правду" - 27

ЛДПР - 21

"Новые люди" - 13.

По одному мандату в округах получили "Родина", "Гражданская платформа" и Партия Роста. Также в число 450 депутатов нижней палаты парламента вошли 5 самовыдвиженцев.

Огромное спасибо нашим избирателям. Мы сделали все, что могли, исходя из своего понимания чести и совести, а судить уже вам. Это были самые сложные выборы

Глава ЦИК Элла Памфилова в докладе об итогах голосования оценила конкуренцию среди партий и кандидатов. По данным комиссии, 14 политических партий выдвинули 58,8 тысячи кандидатов на выборах всех уровней. Если говорить о думской кампании, то конкуренция на один мандат по партийным спискам составила 17 кандидатов на место, по одномандатным округам - 9 кандидатов. Таким образом, количественно конкуренция на выборах была высокой, констатировала глава ЦИК. А качество кандидатов определили избиратели на голосовании, добавила она.

Явка в этот раз оказалась выше, чем в на прошлых выборах в Госдуму: в 2016 году она составила 47,88%. В этом году в списки избирателей были включены 109 204 662 человека, на участки пришли 51,72% граждан с активным избирательным правом.

"Огромное спасибо нашим избирателям. Мы сделали все, что могли, исходя из своего понимания чести и совести, а судить уже вам. Это были самые сложные выборы", - сказала Элла Памфилова. Слова благодарности - и членам избиркомов всех уровней, которые обеспечивали голосование на 96 тысячах участков 17, 18 и 19 сентября.

Серьезных нарушений, способных повлиять на результаты народного волеизъявления, ЦИК не зафиксировал. Всего с момента объявления думских выборов в комиссию поступило 8394 обращения, из этого количества всего 166 - сигналы о возможном принуждении к голосованию и 200 - о предполагаемых фальсификациях. Материалы переданы правоохранительным органам, в Следственный комитет и Генпрокуратуру, заявила Элла Памфилова.

Серьезных нарушений, способных повлиять на результаты народного волеизъявления, ЦИК не зафиксировал

Она также ответила всем тем, кто уже через час после начала голосования начал говорить о "грязных" выборах и зашкальном количестве нарушений. О реальном масштабе нарушений, по ее словам, говорит, например, количество аннулированных бюллетеней. Глава ЦИК подчеркнула, что требовала от коллег в регионах нещадно пресекать злоупотребления и отменять итоги везде, где есть сомнения в их достоверности. Так, по итогам проверок "признаны комиссиями недействительными 40 605 избирательных бюллетеней на 157 избирательных участках в 43 регионах страны", сообщила Памфилова.

Она уточнила, что это "всего четыре десятитысячных процента бюллетеней, выданных избирателям". "И это грязная кампания?" - недоумевает председатель Центризбиркома.

Все, кто не согласен с итогами, должны подавать предметные жалобы, а не "пустышки, написанные под копирку", которые только отвлекают комиссии от работы, добавила Памфилова.

Кстати, ни одной жалобы, требующей коллегиального рассмотрения на уровне ЦИК, не поступило. Одно из немногих обращений - от "Яблока", его комиссия разобрала утром, перед утверждением окончательных итогов думских выборов. Серьезных оснований не признавать результаты, на чем настаивали заявители, члены комиссии в тексте не обнаружили и в удовлетворении жалобы отказали. Элла Памфилова назвала действия "Яблока" провокацией. "Вы нарушили нашу работу. Цинично. Принесли жалобу к восьми часам вечера, поставив весь аппарат ЦИК в экстремальную ситуацию. Это некрасиво, это сознательная провокация, вам не делает это чести", - сказала она на заседании.

Элла Памфилова также ответила противникам трехдневного голосования. "Вы против, но народ-то за", - сказала она и привела в качестве доказательства петицию против многодневного формата, которая "с мая еле-еле набрала 30 тысяч подписей". "Вот ваша база, тех, кто спекулирует на этой теме. Трехдневное голосование себя оправдало в условиях пандемии. Будем анализировать эту ситуацию дальше", - заявила Элла Памфилова.

С подведением итогов работа ЦИК на выборах не заканчивается. Думская кампания официально финиширует после сдачи всеми партиями и кандидатам финансовых отчетов. Эта работа завершится к декабрю.

В ближайшие дни много дел будет и у новых депутатов. Закон гласит, что победитель выборов в течение пяти дней после получения уведомления об избрании должен подтвердить свое намерение работать в парламенте или отказаться от мандата. Среди одномандатников случаи отказа - исключение, в партийных списках подвижки происходят чаще. Избранный по списку депутат вправе передать свой мандат зарегистрированному на выборах однопартийцу. Один и тот же народный избранник может участвовать в распределении мандатов не более двух раз. Впрочем, партии, как правило, оперативно решают кадровые вопросы. В Госдуме уже создана комиссия по подготовке первого пленарного заседания палаты, оно должно состояться на тридцатый день после избрания. Президент России вправе созвать заседание раньше этого срока.