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25 сентября 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)

Список избранных депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва

Опубликован 25 сентября 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

"РГ" публикует постановление ЦИК об итогах выборов
Фото: РГ


По федеральному избирательному округу

Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Зюганов Геннадий Андреевич

2. Савицкая Светлана Евгеньевна

3. Афонин Юрий Вячеславович

4. Клычков Андрей Евгеньевич

5. Мельников Иван Иванович

6. Кашин Владимир Иванович

7. Новиков Дмитрий Георгиевич

8. Харитонов Николай Михайлович

9. Коломейцев Николай Васильевич

10. Шаргунов Сергей Александрович

11. Кумин Вадим Валентинович

12. Синельщиков Юрий Петрович

13. Тайсаев Казбек Куцукович

14. Куринный Алексей Владимирович

15. Глазкова Анжелика Егоровна

16. Ющенко Александр Андреевич

17. Мархаев Вячеслав Михайлович

18. Бифов Анатолий Жамалович

19. Арефьев Николай Васильевич

20. Комоцкий Борис Олегович

21. Филатова Ирина Анатольевна

22. Левченко Сергей Георгиевич

23. Прокофьев Артём Вячеславович

24. Дробот Мария Владимировна

25. Бабич Иван Николаевич

26. Осадчий Николай Иванович

27. Корниенко Алексей Викторович

28. Гаврилов Сергей Анатольевич

29. Иванов Николай Николаевич

30. Лябихов Роман Михайлович

31. Лебедев Олег Александрович

32. Алимова Ольга Николаевна

33. Исаков Владимир Павлович

34. Локоть Анатолий Евгеньевич

35. Блоцкий Владимир Николаевич

36. Берулава Михаил Николаевич

37. Пантелеев Сергей Михайлович

38. Камнев Георгий Петрович

39. Васильев Николай Иванович

40. Черемисов Константин Николаевич

41. Соболев Виктор Иванович

42. Авдеев Михаил Юрьевич

43. Останина Нина Александровна

44. Бессонов Евгений Иванович

45. Езерский Николай Николаевич

46. Рашкин Валерий Федорович

47. Обухов Сергей Павлович

48. Парфенов Денис Андреевич

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

1. Жириновский Владимир Вольфович

2. Слуцкий Леонид Эдуардович

3. Каргинов Сергей Генрихович

4. Нилов Ярослав Евгеньевич

5. Сипягин Владимир Владимирович

6. Власов Василий Максимович

7. Чернышов Борис Александрович

8. Луговой Андрей Константинович

9. Свищев Дмитрий Александрович

10. Селезнев Валерий Сергеевич

11. Панеш Каплан Мугдинович

12. Свистунов Аркадий Николаевич

13. Наумов Станислав Александрович

14. Кошелев Владимир Алексеевич

15. Мусатов Иван Михайлович

16. Марков Евгений Владимирович

17. Сухарев Иван Константинович

18. Правдин Кирилл Дмитриевич

19. Напсо Юрий Аисович

Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"

1. Нечаев Алексей Геннадьевич

2. Авксентьева Сардана Владимировна

3. Кусмаков Сергей Юрьевич

4. Арапов Георгий Константинович

5. Шилкин Григорий Владимирович

6. Шитов Денис Борисович

7. Чемерис Роза Басировна

8. Демин Александр Вячеславович

9. Хамитов Амир Махсудович

10. Плякин Владимир Владимирович

11. Гулин Максим Алексеевич

12. Горячева Ксения Александровна

13. Тарбаев Сангаджи Андреевич

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

1. Шойгу Сергей Кужугетович

2. Лавров Сергей Викторович

3. Проценко Денис Николаевич

4. Шмелева Елена Владимировна

5. Кузнецова Анна Юрьевна

6. Трутнев Юрий Петрович

7. Пинский Виктор Витальевич

8. Гурулёв Андрей Викторович

9. Николаев Айсен Сергеевич

10. Цыденов Алексей Самбуевич

11. Кобзев Игорь Иванович

12. Чилингаров Артур Николаевич

13. Кара-оол Шолбан Валерьевич

14. Синицын Алексей Владимирович

15. Власова Вероника Валериевна

16. Киселёв Михаил Сергеевич

17. Самокиш Владимир Игоревич

18. Матвейчев Олег Анатольевич

19. Шаманов Владимир Анатольевич

20. Травников Андрей Александрович

21. Жуков Александр Дмитриевич

22. Якушев Владимир Владимирович

23. Кобылкин Дмитрий Николаевич

24. Филипенко Василий Александрович

25. Валеев Эрнест Абдулович

26. Куйвашев Евгений Владимирович

27. Крашенинников Павел Владимирович

28. Текслер Алексей Леонидович

29. Гомоляко Сергей Юрьевич

30. Махонин Дмитрий Николаевич

31. Хабиров Радий Фаритович

32. Сидякин Александр Геннадьевич

33. Утяшева Римма Амировна

34. Орлова Наталья Алексеевна

35. Сенин Владимир Борисович

36. Панькина Ирина Александровна

37. Паслер Денис Владимирович

38. Азаров Дмитрий Игоревич

39. Ренц Николай Альфредович

40. Бречалов Александр Владимирович

41. Васильев Игорь Владимирович

42. Цыбульский Александр Витальевич

43. Минниханов Рустам Нургалиевич

44. Фаррахов Айрат Закиевич

45. Ларионова Татьяна Петровна

46. Метшин Айдар Раисович

47. Топилин Максим Анатольевич

48. Гаджиев Руслан Гаджиевич

49. Ямпольская Елена Александровна

50. Богуславский Ирек Борисович

51. Никитин Глеб Сергеевич

52. Любимов Николай Викторович

53. Макаров Андрей Михайлович

54. Аршинова Алёна Игоревна

55. Морозов Сергей Иванович

56. Хор Глеб Яковлевич

57. Кидяев Виктор Борисович

58. Ефимов Виталий Борисович

59. Мельниченко Олег Владимирович

60. Здунов Артём Алексеевич

61. Ревенко Евгений Васильевич

62. Тулинова Ирина Анатольевна

63. Никитин Александр Валерьевич

64. Вяльбе Елена Валерьевна

65. Руденя Игорь Михайлович

66. Терешкова Валентина Владимировна

67. Богомаз Александр Васильевич

68. Агафонова Ирина Витальевна

69. Шапша Владислав Валерьевич

70. Воробьев Николай Юрьевич

71. Артамонов Игорь Георгиевич

72. Гладков Вячеслав Владимирович

73. Полуянова Наталия Владимировна

74. Старовойт Роман Владимирович

75. Собянин Сергей Семенович

76. Лысенко Марьяна Анатольевна

77. Ресин Владимир Иосифович

78. Селиверстов Виктор Валентинович

79. Картаполов Андрей Валериевич

80. Метелев Артем Павлович

81. Воробьев Андрей Юрьевич

82. Алимова Наталья Георгиевна

83. Терентьев Михаил Борисович

84. Агаев Бекхан Вахаевич

85. Аршба Отари Ионович

86. Дрозденко Александр Юрьевич

87. Ведерников Михаил Юрьевич

88. Никитин Андрей Сергеевич

89. Пиотровский Михаил Борисович

90. Макаров Вячеслав Серафимович

91. Чибис Андрей Владимирович

92. Алиханов Антон Андреевич

93. Голубев Василий Юрьевич

94. Пискунова Светлана Геннадьевна

95. Гуров Михаил Николаевич

96. Никонов Вячеслав Алексеевич

97. Бочаров Андрей Иванович

98. Москвичев Евгений Сергеевич

99. Лихачев Виталий Викторович

100. Бабушкин Игорь Юрьевич

101. Порханов Владимир Алексеевич

102. Костенко Наталья Васильевна

103. Пирог Дмитрий Юрьевич

104. Долуда Николай Александрович

105. Бессараб Светлана Викторовна

106. Кривоносов Сергей Владимирович

107. Ткачев Алексей Николаевич

108. Кумпилов Мурат Каральбиевич

109. Аксёнов Сергей Валерьевич

110. Развожаев Михаил Владимирович

111. Владимиров Владимир Владимирович

112. Лавриненко Алексей Федорович

113. Кармазина Раиса Васильевна

114. Коков Казбек Валерьевич

115. Геккиев Заур Далхатович

116. Темрезов Рашид Бориспиевич

117. Меликов Сергей Алимович

118. Нурбагандов Нурбаганд Магомедович

119. Умаханов Сайгидпаша Дарбишевич

120. Абакаров Хизри Магомедович

121. Бичаев Артем Александрович

122. Калиматов Махмуд-Али Макшарипович

123. Меняйло Сергей Иванович

124. Кадыров Рамзан Ахматович

125. Саралиев Шамсаил Юнусович

126. Догаев Ахмед Шамханович

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ

1. Миронов Сергей Михайлович

2. Прилепин Евгений Николаевич

3. Семигин Геннадий Юрьевич

4. Бабаков Александр Михайлович

5. Терентьев Александр Васильевич

6. Тумусов Федот Семёнович

7. Каноков Тимур Борисович

8. Ананских Игорь Александрович

9. Белоусов Вадим Владимирович

10. Гусев Дмитрий Геннадьевич

11. Чепа Алексей Васильевич

12. Ремезков Александр Александрович

13. Кузнецов Андрей Анатольевич

14. Лантратова Яна Валерьевна

15. Кабышев Сергей Владимирович

16. Делягин Михаил Геннадьевич

17. Нилов Олег Анатольевич

18. Новичков Николай Владимирович

19. Бурляев Николай Петрович

По одномандатным избирательным округам

Республика Адыгея (Адыгея) - Адыгейский одномандатный избирательный округ № 1

Резник Владислав Матусович

Республика Алтай - Алтайский одномандатный избирательный округ № 2

Птицын Роман Викторович

Республика Башкортостан - Уфимский одномандатный избирательный округ № 3

Качкаев Павел Рюрикович

Республика Башкортостан - Благовещенский одномандатный избирательный округ № 4

Марданшин Рафаэль Мирхатимович

Республика Башкортостан - Белорецкий одномандатный избирательный округ № 5

Аиткулова Эльвира Ринатовна

Республика Башкортостан - Нефтекамский одномандатный избирательный округ № 6

Шайхутдинов Рифат Габдулхакович

Республика Башкортостан - Салаватский одномандатный избирательный округ № 7

Байгускаров Зариф Закирович

Республика Башкортостан - Стерлитамакский одномандатный избирательный округ № 8

Гильмутдинов Динар Загитович

Республика Бурятия - Бурятский одномандатный избирательный округ № 9

Дамдинцурунов Вячеслав Анатольевич

Республика Дагестан - Северный одномандатный избирательный округ № 10

Гаджиев Абдулхаким Кутбудинович

Республика Дагестан - Центральный одномандатный избирательный округ № 11

Гаджиев Мурад Станиславович

Республика Дагестан - Южный одномандатный избирательный округ № 12

Гасанов Джамаладин Набиевич

Республика Ингушетия - Ингушский одномандатный избирательный округ № 13

Татриев Муслим Барисович

Кабардино-Балкарская Республика - Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ № 14

Шхагошев Адальби Люлевич

Республика Калмыкия - Калмыцкий одномандатный избирательный округ № 15

Башанкаев Бадма Николаевич

Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесский одномандатный избирательный округ № 16

Узденов Джашарбек Борисович

Республика Карелия - Карельский одномандатный избирательный округ № 17

Пивненко Валентина Николаевна

Республика Коми - Сыктывкарский одномандатный избирательный округ № 18

Михайлов Олег Алексеевич

Республика Крым - Симферопольский одномандатный избирательный округ № 19

Черняк Алексей Юрьевич

Республика Крым - Керченский одномандатный избирательный округ № 20

Бахарев Константин Михайлович

Республика Крым - Евпаторийский одномандатный избирательный округ № 21

Бабашов Леонид Иванович

Республика Марий Эл - Марийский одномандатный избирательный округ № 22

Казанков Сергей Иванович

Республика Мордовия - Мордовский одномандатный избирательный округ № 23

Оглоблина Юлия Васильевна

Республика Саха (Якутия) - Якутский одномандатный избирательный округ № 24

Аммосов Петр Револьдович

Республика Северная Осетия - Алания - Северо-Осетинский одномандатный избирательный округ № 25

Таймазов Артур Борисович

Республика Татарстан (Татарстан) - Приволжский одномандатный избирательный округ № 26

Вольфсон Илья Светославович

Республика Татарстан (Татарстан) - Московский одномандатный избирательный округ № 27

Гильмутдинов Ильдар Ирекович

Республика Татарстан (Татарстан) - Нижнекамский одномандатный избирательный округ № 28

Морозов Олег Викторович

Республика Татарстан (Татарстан) - Набережно-Челнинский одномандатный избирательный округ № 29

Когогина Альфия Гумаровна

Республика Татарстан (Татарстан) - Альметьевский одномандатный избирательный округ № 30

Ягафаров Азат Фердинандович

Республика Татарстан (Татарстан) - Центральный одномандатный избирательный округ № 31

Нуриев Марат Абдулхаевич

Республика Тыва - Тывинский одномандатный избирательный округ № 32

Сарыглар Айдын Николаевич

Удмуртская Республика - Удмуртский одномандатный избирательный округ № 33

Исаев Андрей Константинович

Удмуртская Республика - Ижевский одномандатный избирательный округ № 34

Гарин Олег Владимирович

Республика Хакасия - Хакасский одномандатный избирательный округ № 35

Сокол Сергей Михайлович

Чеченская Республика - Чеченский одномандатный избирательный округ № 36

Делимханов Адам Султанович

Чувашская Республика - Чувашия - Канашский одномандатный избирательный округ № 37

Аксаков Анатолий Геннадьевич

Чувашская Республика - Чувашия - Чебоксарский одномандатный избирательный округ № 38

Салаева Алла Леонидовна

Алтайский край - Барнаульский одномандатный избирательный округ № 39

Бессарабов Даниил Владимирович

Алтайский край - Рубцовский одномандатный избирательный округ № 40

Прусакова Мария Николаевна

Алтайский край - Бийский одномандатный избирательный округ № 41

Прокопьев Александр Сергеевич

Алтайский край - Славгородский одномандатный избирательный округ № 42

Лоор Иван Иванович

Забайкальский край - Читинский одномандатный избирательный округ № 43

Скачков Александр Анатольевич

Забайкальский край - Даурский одномандатный избирательный округ № 44

Григорьев Юрий Иннокентьевич

Камчатский край - Камчатский одномандатный избирательный округ № 45

Яровая Ирина Анатольевна

Краснодарский край - Краснодарский одномандатный избирательный округ № 46

Первышов Евгений Алексеевич

Краснодарский край - Красноармейский одномандатный избирательный округ № 47

Ламейкин Дмитрий Викторович

Краснодарский край - Славянский одномандатный избирательный округ № 48

Демченко Иван Иванович

Краснодарский край - Туапсинский одномандатный избирательный округ № 49

Алтухов Сергей Викторович

Краснодарский край - Сочинский одномандатный избирательный округ № 50

Затулин Константин Федорович

Краснодарский край - Тихорецкий одномандатный избирательный округ № 51

Езубов Алексей Петрович

Краснодарский край - Армавирский одномандатный избирательный округ № 52

Дорошенко Андрей Николаевич

Краснодарский край - Каневской одномандатный избирательный округ № 53

Лоцманов Дмитрий Николаевич

Красноярский край - Красноярский одномандатный избирательный округ № 54

Швыткин Юрий Николаевич

Красноярский край - Центральный одномандатный избирательный округ № 55

Дроздов Александр Сергеевич

Красноярский край - Дивногорский одномандатный избирательный округ № 56

Зубарев Виктор Владиславович

Красноярский край - Енисейский одномандатный избирательный округ № 57

Веллер Алексей Борисович

Пермский край - Пермский одномандатный избирательный округ № 58

Шубин Игорь Николаевич

Пермский край - Чусовской одномандатный избирательный округ № 59

Водянов Роман Михайлович

Пермский край - Кунгурский одномандатный избирательный округ № 60

Скриванов Дмитрий Станиславович

Пермский край - Кудымкарский одномандатный избирательный округ № 61

Ивенских Ирина Валентиновна

Приморский край - Владивостокский одномандатный избирательный округ № 62

Щербаков Александр Владимирович

Приморский край - Артемовский одномандатный избирательный округ № 63

Новиков Владимир Михайлович

Приморский край - Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 64

Николаева Виктория Викторовна

Ставропольский край - Ставропольский одномандатный избирательный округ № 65

Кузьмин Михаил Владимирович

Ставропольский край - Невинномысский одномандатный избирательный округ № 66

Тимофеева Ольга Викторовна

Ставропольский край - Кавминводский одномандатный избирательный округ № 67

Казакова Ольга Михайловна

Ставропольский край - Георгиевский одномандатный избирательный округ № 68

Бондаренко Елена Вениаминовна

Хабаровский край - Хабаровский одномандатный избирательный округ № 69

Гладких Борис Михайлович

Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70

Симигин Павел Владимирович

Амурская область - Амурский одномандатный избирательный округ № 71

Логинов Вячеслав Юрьевич

Архангельская область - Архангельский одномандатный избирательный округ № 72

Спиридонов Александр Юрьевич

Архангельская область - Котласский одномандатный избирательный округ № 73

Вторыгина Елена Андреевна

Астраханская область - Астраханский одномандатный избирательный округ № 74

Огуль Леонид Анатольевич

Белгородская область - Белгородский одномандатный избирательный округ № 75

Скруг Валерий Степанович

Белгородская область - Старооскольский одномандатный избирательный округ № 76

Скоч Андрей Владимирович

Брянская область - Брянский одномандатный избирательный округ № 77

Валуев Николай Сергеевич

Брянская область - Унечский одномандатный избирательный округ № 78

Алексеенко Николай Николаевич

Владимирская область - Владимирский одномандатный избирательный округ № 79

Игошин Игорь Николаевич

Владимирская область - Суздальский одномандатный избирательный округ № 80

Аникеев Григорий Викторович

Волгоградская область - Волгоградский одномандатный избирательный округ № 81

Волоцков Алексей Анатольевич

Волгоградская область - Красноармейский одномандатный избирательный округ № 82

Гимбатов Андрей Петрович

Волгоградская область - Михайловский одномандатный избирательный округ № 83

Плотников Владимир Николаевич

Волгоградская область - Волжский одномандатный избирательный округ № 84

Савченко Олег Владимирович

Вологодская область - Вологодский одномандатный избирательный округ № 85

Артамонова Валентина Николаевна

Вологодская область - Череповецкий одномандатный избирательный округ № 86

Канаев Алексей Валерианович

Воронежская область - Воронежский одномандатный избирательный округ № 87

Пономарев Аркадий Николаевич

Воронежская область - Правобережный одномандатный избирательный округ № 88

Чижов Сергей Викторович

Воронежская область - Аннинский одномандатный избирательный округ № 89

Марков Андрей Павлович

Воронежская область - Павловский одномандатный избирательный округ № 90

Гордеев Алексей Васильевич

Ивановская область - Ивановский одномандатный избирательный округ № 91

Смирнов Виктор Владимирович

Ивановская область - Кинешемский одномандатный избирательный округ № 92

Кизеев Михаил Владимирович

Иркутская область - Иркутский одномандатный избирательный округ № 93

Щапов Михаил Викторович

Иркутская область - Ангарский одномандатный избирательный округ № 94

Красноштанов Антон Алексеевич

Иркутская область - Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95

Тен Сергей Юрьевич

Иркутская область - Братский одномандатный избирательный округ № 96

Якубовский Александр Владимирович

Калининградская область - Калининградский одномандатный избирательный округ № 97

Колесник Андрей Иванович

Калининградская область - Центральный одномандатный избирательный округ № 98

Оргеева Марина Эдуардовна

Калужская область - Калужский одномандатный избирательный округ № 99

Коробова Ольга Владимировна

Калужская область - Обнинский одномандатный избирательный округ № 100

Скляр Геннадий Иванович

Кемеровская область - Кемеровский одномандатный избирательный округ № 101

Горелкин Антон Вадимович

Кемеровская область - Прокопьевский одномандатный избирательный округ № 102

Исламов Дмитрий Викторович

Кемеровская область - Заводский одномандатный избирательный округ № 103

Федяев Павел Михайлович

Кемеровская область - Новокузнецкий одномандатный избирательный округ № 104

Максимов Александр Александрович

Кировская область - Кировский одномандатный избирательный округ № 105

Азимов Рахим Азизбоевич

Кировская область - Кирово-Чепецкий одномандатный избирательный округ № 106

Валенчук Олег Дорианович

Костромская область - Костромской одномандатный избирательный округ № 107

Ситников Алексей Владимирович

Курганская область - Курганский одномандатный избирательный округ № 108

Ильтяков Александр Владимирович

Курская область - Курский одномандатный избирательный округ № 109

Харченко Екатерина Владимировна

Курская область - Сеймский одномандатный избирательный округ № 110

Германова Ольга Михайловна

Ленинградская область - Всеволожский одномандатный избирательный округ № 111

Журова Светлана Сергеевна

Ленинградская область - Кингисеппский одномандатный избирательный округ № 112

Яхнюк Сергей Васильевич

Ленинградская область - Волховский одномандатный избирательный округ № 113

Петров Сергей Валериевич

Липецкая область - Липецкий одномандатный избирательный округ № 114

Борцов Николай Иванович

Липецкая область - Левобережный одномандатный избирательный округ № 115

Тарасенко Михаил Васильевич

Магаданская область - Магаданский одномандатный избирательный округ № 116

Басанский Антон Александрович

Московская область - Балашихинский одномандатный избирательный округ № 117

Фомичев Вячеслав Васильевич

Московская область - Дмитровский одномандатный избирательный округ № 118

Роднина Ирина Константиновна

Московская область - Коломенский одномандатный избирательный округ № 119

Чаплин Никита Юрьевич

Московская область - Красногорский одномандатный избирательный округ № 120

Колунов Сергей Владимирович

Московская область - Люберецкий одномандатный избирательный округ № 121

Терюшков Роман Игоревич

Московская область - Одинцовский одномандатный избирательный округ № 122

Майданов Денис Васильевич

Московская область - Орехово-Зуевский одномандатный избирательный округ № 123

Панин Геннадий Олегович

Московская область - Подольский одномандатный избирательный округ № 124

Фетисов Вячеслав Александрович

Московская область - Сергиево-Посадский одномандатный избирательный округ № 125

Пахомов Сергей Александрович

Московская область - Серпуховский одномандатный избирательный округ № 126

Коган Александр Борисович

Московская область - Щелковский одномандатный избирательный округ № 127

Толмачёв Александр Романович

Мурманская область - Мурманский одномандатный избирательный округ № 128

Кусайко Татьяна Алексеевна

Нижегородская область - Нижегородский одномандатный избирательный округ № 129

Лесун Анатолий Фёдорович

Нижегородская область - Приокский одномандатный избирательный округ № 130

Лебедев Евгений Викторович

Нижегородская область - Автозаводский одномандатный избирательный округ № 131

Назарова Наталья Васильевна

Нижегородская область - Канавинский одномандатный избирательный округ № 132

Булавинов Вадим Евгеньевич

Нижегородская область - Борский одномандатный избирательный округ № 133

Кавинов Артем Александрович

Новгородская область - Новгородский одномандатный избирательный округ № 134

Кирьянов Артем Юрьевич

Новосибирская область - Новосибирский одномандатный избирательный округ № 135

Иванинский Олег Иванович

Новосибирская область - Центральный одномандатный избирательный округ № 136

Савельев Дмитрий Иванович

Новосибирская область - Искитимский одномандатный избирательный округ № 137

Аксёненко Александр Сергеевич

Новосибирская область - Барабинский одномандатный избирательный округ № 138

Игнатов Виктор Александрович

Омская область - Омский одномандатный избирательный округ № 139

Алехин Андрей Анатольевич

Омская область - Москаленский одномандатный избирательный округ № 140

Смолин Олег Николаевич

Омская область - Любинский одномандатный избирательный округ № 141

Фадина Оксана Николаевна

Оренбургская область - Оренбургский одномандатный избирательный округ № 142

Аникеев Андрей Анатольевич

Оренбургская область - Бугурусланский одномандатный избирательный округ № 143

Димов Олег Дмитриевич

Оренбургская область - Орский одномандатный избирательный округ № 144

Заварзин Виктор Михайлович

Орловская область - Орловский одномандатный избирательный округ № 145

Пилипенко Ольга Васильевна

Пензенская область - Пензенский одномандатный избирательный округ № 146

Руденский Игорь Николаевич

Пензенская область - Лермонтовский одномандатный избирательный округ № 147

Самокутяев Александр Михайлович

Псковская область - Псковский одномандатный избирательный округ № 148

Козловский Александр Николаевич

Ростовская область - Ростовский одномандатный избирательный округ № 149

Тутова Лариса Николаевна

Ростовская область - Нижнедонской одномандатный избирательный округ № 150

Гетта Антон Александрович

Ростовская область - Таганрогский одномандатный избирательный округ № 151

Бурлаков Сергей Владимирович

Ростовская область - Южный одномандатный избирательный округ № 152

Кушнарев Виталий Васильевич

Ростовская область - Белокалитвинский одномандатный избирательный округ № 153

Гончаров Николай Александрович

Ростовская область - Шахтинский одномандатный избирательный округ № 154

Стенякина Екатерина Петровна

Ростовская область - Волгодонской одномандатный избирательный округ № 155

Дерябкин Виктор Ефимович

Рязанская область - Рязанский одномандатный избирательный округ № 156

Красов Андрей Леонидович

Рязанская область - Скопинский одномандатный избирательный округ № 157

Хубезов Дмитрий Анатольевич

Самарская область - Самарский одномандатный избирательный округ № 158

Хинштейн Александр Евсеевич

Самарская область - Тольяттинский одномандатный избирательный округ № 159

Калашников Леонид Иванович

Самарская область - Красноглинский одномандатный избирательный округ № 160

Казаков Виктор Алексеевич

Самарская область - Жигулевский одномандатный избирательный округ № 161

Трифонов Андрей Федорович

Самарская область - Промышленный одномандатный избирательный округ № 162

Матвеев Михаил Николаевич

Саратовская область - Саратовский одномандатный избирательный округ № 163

Володин Вячеслав Викторович

Саратовская область - Балаковский одномандатный избирательный округ № 164

Панков Николай Васильевич

Саратовская область - Балашовский одномандатный избирательный округ № 165

Воробьев Андрей Викторович

Саратовская область - Энгельсский одномандатный избирательный округ № 166

Стрелюхин Александр Михайлович

Сахалинская область - Сахалинский одномандатный избирательный округ № 167

Карлов Георгий Александрович

Свердловская область - Свердловский одномандатный избирательный округ № 168

Альшевских Андрей Геннадьевич

Свердловская область - Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 169

Ковпак Лев Игоревич

Свердловская область - Березовский одномандатный избирательный округ № 170

Чепиков Сергей Владимирович

Свердловская область - Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 171

Захаров Константин Юрьевич

Свердловская область - Асбестовский одномандатный избирательный округ № 172

Иванов Максим Анатольевич

Свердловская область - Первоуральский одномандатный избирательный округ № 173

Муцоев Зелимхан Аликоевич

Свердловская область - Серовский одномандатный избирательный округ № 174

Шипулин Антон Владимирович

Смоленская область - Смоленский одномандатный избирательный округ № 175

Неверов Сергей Иванович

Смоленская область - Рославльский одномандатный избирательный округ № 176

Леонов Сергей Дмитриевич

Тамбовская область - Тамбовский одномандатный избирательный округ № 177

Журавлев Алексей Александрович

Тамбовская область - Рассказовский одномандатный избирательный округ № 178

Поляков Александр Алексеевич

Тверская область - Тверской одномандатный избирательный округ № 179

Саранова Юлия Владимировна

Тверская область - Заволжский одномандатный избирательный округ № 180

Васильев Владимир Абдуалиевич

Томская область - Томский одномандатный избирательный округ № 181

Диденко Алексей Николаевич

Томская область - Обский одномандатный избирательный округ № 182

Соломатина Татьяна Васильевна

Тульская область - Тульский одномандатный избирательный округ № 183

Дзюба Виктор Викторович

Тульская область - Новомосковский одномандатный избирательный округ № 184

Школкина Надежда Васильевна

Тюменская область - Тюменский одномандатный избирательный округ № 185

Брыкин Николай Гаврилович

Тюменская область - Заводоуковский одномандатный избирательный округ № 186

Квитка Иван Иванович

Ульяновская область - Ульяновский одномандатный избирательный округ № 187

Кононов Владимир Михайлович

Ульяновская область - Радищевский одномандатный избирательный округ № 188

Третьяк Владислав Александрович

Челябинская область - Челябинский одномандатный избирательный округ № 189

Павлов Владимир Викторович

Челябинская область - Металлургический одномандатный избирательный округ № 190

Бурматов Владимир Владимирович

Челябинская область - Коркинский одномандатный избирательный округ № 191

Гартунг Валерий Карлович

Челябинская область - Магнитогорский одномандатный избирательный округ № 192

Бахметьев Виталий Викторович

Челябинская область - Златоустовский одномандатный избирательный округ № 193

Колесников Олег Алексеевич

Ярославская область - Ярославский одномандатный избирательный округ № 194

Лисицын Анатолий Иванович

Ярославская область - Ростовский одномандатный избирательный округ № 195

Грешневиков Анатолий Николаевич

Город Москва - Бабушкинский  одномандатный избирательный округ № 196

Баженов Тимофей Тимофеевич

Город Москва - Кунцевский одномандатный избирательный округ № 197

Попов Евгений Георгиевич

Город Москва - Ленинградский одномандатный избирательный округ № 198

Хованская Галина Петровна

Город Москва - Люблинский одномандатный избирательный округ № 199

Толстой Петр Олегович

Город Москва - Медведковский одномандатный избирательный округ № 200

Певцов Дмитрий Анатольевич

Город Москва - Нагатинский одномандатный избирательный округ № 201

Разворотнева Светлана Викторовна

Город Москва - Новомосковский одномандатный избирательный округ № 202

Саблин Дмитрий Вадимович

Город Москва - Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ № 203

Нифантьев Евгений Олегович

Город Москва - Перовский одномандатный избирательный округ № 204

Буцкая Татьяна Викторовна

Город Москва - Преображенский одномандатный избирательный округ № 205

Вассерман Анатолий Александрович

Город Москва - Тушинский одномандатный избирательный округ № 206

Мажуга Александр Георгиевич

Город Москва - Ховринский одномандатный избирательный округ № 207

Белых Ирина Викторовна

Город Москва - Центральный одномандатный избирательный округ № 208

Леонов Олег Юрьевич

Город Москва - Черемушкинский одномандатный избирательный округ № 209

Румянцев Александр Григорьевич

Город Москва - Чертановский одномандатный избирательный округ № 210

Романенко Роман Юрьевич

Город Санкт-Петербург - Восточный одномандатный избирательный округ № 211

Романов Михаил Валентинович

Город Санкт-Петербург - Западный одномандатный избирательный округ № 212

Тетердинко Александр Павлович

Город Санкт-Петербург - Северный одномандатный избирательный округ № 213

Марченко Евгений Евгеньевич

Город Санкт-Петербург - Северо-Восточный одномандатный избирательный округ № 214

Драпеко Елена Григорьевна

Город Санкт-Петербург - Северо-Западный одномандатный избирательный округ № 215

Цед Николай Григорьевич

Город Санкт-Петербург - Центральный одномандатный избирательный округ № 216

Соловьев Сергей Анатольевич

Город Санкт-Петербург - Юго-Восточный одномандатный избирательный округ № 217

Дмитриева Оксана Генриховна

Город Санкт-Петербург - Южный одномандатный избирательный округ № 218

Милонов Виталий Валентинович

Город Севастополь - Севастопольский одномандатный избирательный округ № 219

Лобач Татьяна Георгиевна

Еврейская автономная область - Еврейский одномандатный избирательный округ № 220

Петров Александр Петрович

Ненецкий автономный округ - Ненецкий одномандатный избирательный округ № 221

Коткин Сергей Николаевич

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - Ханты-Мансийский одномандатный избирательный округ № 222

Завальный Павел Николаевич

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - Нижневартовский одномандатный избирательный округ № 223

Шувалов Вадим Николаевич

Чукотский автономный округ - Чукотский одномандатный избирательный округ № 224

Евтюхова Елена Александровна

Ямало-Ненецкий автономный округ - Ямало-Ненецкий одномандатный избирательный округ № 225

Погорелый Дмитрий Викторович

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