Список избранных депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва

По федеральному избирательному округу
Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1. Зюганов Геннадий Андреевич
2. Савицкая Светлана Евгеньевна
3. Афонин Юрий Вячеславович
4. Клычков Андрей Евгеньевич
5. Мельников Иван Иванович
6. Кашин Владимир Иванович
7. Новиков Дмитрий Георгиевич
8. Харитонов Николай Михайлович
9. Коломейцев Николай Васильевич
10. Шаргунов Сергей Александрович
11. Кумин Вадим Валентинович
12. Синельщиков Юрий Петрович
13. Тайсаев Казбек Куцукович
14. Куринный Алексей Владимирович
15. Глазкова Анжелика Егоровна
16. Ющенко Александр Андреевич
17. Мархаев Вячеслав Михайлович
18. Бифов Анатолий Жамалович
19. Арефьев Николай Васильевич
20. Комоцкий Борис Олегович
21. Филатова Ирина Анатольевна
22. Левченко Сергей Георгиевич
23. Прокофьев Артём Вячеславович
24. Дробот Мария Владимировна
25. Бабич Иван Николаевич
26. Осадчий Николай Иванович
27. Корниенко Алексей Викторович
28. Гаврилов Сергей Анатольевич
29. Иванов Николай Николаевич
30. Лябихов Роман Михайлович
31. Лебедев Олег Александрович
32. Алимова Ольга Николаевна
33. Исаков Владимир Павлович
34. Локоть Анатолий Евгеньевич
35. Блоцкий Владимир Николаевич
36. Берулава Михаил Николаевич
37. Пантелеев Сергей Михайлович
38. Камнев Георгий Петрович
39. Васильев Николай Иванович
40. Черемисов Константин Николаевич
41. Соболев Виктор Иванович
42. Авдеев Михаил Юрьевич
43. Останина Нина Александровна
44. Бессонов Евгений Иванович
45. Езерский Николай Николаевич
46. Рашкин Валерий Федорович
47. Обухов Сергей Павлович
48. Парфенов Денис Андреевич
Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
1. Жириновский Владимир Вольфович
2. Слуцкий Леонид Эдуардович
3. Каргинов Сергей Генрихович
4. Нилов Ярослав Евгеньевич
5. Сипягин Владимир Владимирович
6. Власов Василий Максимович
7. Чернышов Борис Александрович
8. Луговой Андрей Константинович
9. Свищев Дмитрий Александрович
10. Селезнев Валерий Сергеевич
11. Панеш Каплан Мугдинович
12. Свистунов Аркадий Николаевич
13. Наумов Станислав Александрович
14. Кошелев Владимир Алексеевич
15. Мусатов Иван Михайлович
16. Марков Евгений Владимирович
17. Сухарев Иван Константинович
18. Правдин Кирилл Дмитриевич
19. Напсо Юрий Аисович
Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"
1. Нечаев Алексей Геннадьевич
2. Авксентьева Сардана Владимировна
3. Кусмаков Сергей Юрьевич
4. Арапов Георгий Константинович
5. Шилкин Григорий Владимирович
6. Шитов Денис Борисович
7. Чемерис Роза Басировна
8. Демин Александр Вячеславович
9. Хамитов Амир Махсудович
10. Плякин Владимир Владимирович
11. Гулин Максим Алексеевич
12. Горячева Ксения Александровна
13. Тарбаев Сангаджи Андреевич
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
1. Шойгу Сергей Кужугетович
2. Лавров Сергей Викторович
3. Проценко Денис Николаевич
4. Шмелева Елена Владимировна
5. Кузнецова Анна Юрьевна
6. Трутнев Юрий Петрович
7. Пинский Виктор Витальевич
8. Гурулёв Андрей Викторович
9. Николаев Айсен Сергеевич
10. Цыденов Алексей Самбуевич
11. Кобзев Игорь Иванович
12. Чилингаров Артур Николаевич
13. Кара-оол Шолбан Валерьевич
14. Синицын Алексей Владимирович
15. Власова Вероника Валериевна
16. Киселёв Михаил Сергеевич
17. Самокиш Владимир Игоревич
18. Матвейчев Олег Анатольевич
19. Шаманов Владимир Анатольевич
20. Травников Андрей Александрович
21. Жуков Александр Дмитриевич
22. Якушев Владимир Владимирович
23. Кобылкин Дмитрий Николаевич
24. Филипенко Василий Александрович
25. Валеев Эрнест Абдулович
26. Куйвашев Евгений Владимирович
27. Крашенинников Павел Владимирович
28. Текслер Алексей Леонидович
29. Гомоляко Сергей Юрьевич
30. Махонин Дмитрий Николаевич
31. Хабиров Радий Фаритович
32. Сидякин Александр Геннадьевич
33. Утяшева Римма Амировна
34. Орлова Наталья Алексеевна
35. Сенин Владимир Борисович
36. Панькина Ирина Александровна
37. Паслер Денис Владимирович
38. Азаров Дмитрий Игоревич
39. Ренц Николай Альфредович
40. Бречалов Александр Владимирович
41. Васильев Игорь Владимирович
42. Цыбульский Александр Витальевич
43. Минниханов Рустам Нургалиевич
44. Фаррахов Айрат Закиевич
45. Ларионова Татьяна Петровна
46. Метшин Айдар Раисович
47. Топилин Максим Анатольевич
48. Гаджиев Руслан Гаджиевич
49. Ямпольская Елена Александровна
50. Богуславский Ирек Борисович
51. Никитин Глеб Сергеевич
52. Любимов Николай Викторович
53. Макаров Андрей Михайлович
54. Аршинова Алёна Игоревна
55. Морозов Сергей Иванович
56. Хор Глеб Яковлевич
57. Кидяев Виктор Борисович
58. Ефимов Виталий Борисович
59. Мельниченко Олег Владимирович
60. Здунов Артём Алексеевич
61. Ревенко Евгений Васильевич
62. Тулинова Ирина Анатольевна
63. Никитин Александр Валерьевич
64. Вяльбе Елена Валерьевна
65. Руденя Игорь Михайлович
66. Терешкова Валентина Владимировна
67. Богомаз Александр Васильевич
68. Агафонова Ирина Витальевна
69. Шапша Владислав Валерьевич
70. Воробьев Николай Юрьевич
71. Артамонов Игорь Георгиевич
72. Гладков Вячеслав Владимирович
73. Полуянова Наталия Владимировна
74. Старовойт Роман Владимирович
75. Собянин Сергей Семенович
76. Лысенко Марьяна Анатольевна
77. Ресин Владимир Иосифович
78. Селиверстов Виктор Валентинович
79. Картаполов Андрей Валериевич
80. Метелев Артем Павлович
81. Воробьев Андрей Юрьевич
82. Алимова Наталья Георгиевна
83. Терентьев Михаил Борисович
84. Агаев Бекхан Вахаевич
85. Аршба Отари Ионович
86. Дрозденко Александр Юрьевич
87. Ведерников Михаил Юрьевич
88. Никитин Андрей Сергеевич
89. Пиотровский Михаил Борисович
90. Макаров Вячеслав Серафимович
91. Чибис Андрей Владимирович
92. Алиханов Антон Андреевич
93. Голубев Василий Юрьевич
94. Пискунова Светлана Геннадьевна
95. Гуров Михаил Николаевич
96. Никонов Вячеслав Алексеевич
97. Бочаров Андрей Иванович
98. Москвичев Евгений Сергеевич
99. Лихачев Виталий Викторович
100. Бабушкин Игорь Юрьевич
101. Порханов Владимир Алексеевич
102. Костенко Наталья Васильевна
103. Пирог Дмитрий Юрьевич
104. Долуда Николай Александрович
105. Бессараб Светлана Викторовна
106. Кривоносов Сергей Владимирович
107. Ткачев Алексей Николаевич
108. Кумпилов Мурат Каральбиевич
109. Аксёнов Сергей Валерьевич
110. Развожаев Михаил Владимирович
111. Владимиров Владимир Владимирович
112. Лавриненко Алексей Федорович
113. Кармазина Раиса Васильевна
114. Коков Казбек Валерьевич
115. Геккиев Заур Далхатович
116. Темрезов Рашид Бориспиевич
117. Меликов Сергей Алимович
118. Нурбагандов Нурбаганд Магомедович
119. Умаханов Сайгидпаша Дарбишевич
120. Абакаров Хизри Магомедович
121. Бичаев Артем Александрович
122. Калиматов Махмуд-Али Макшарипович
123. Меняйло Сергей Иванович
124. Кадыров Рамзан Ахматович
125. Саралиев Шамсаил Юнусович
126. Догаев Ахмед Шамханович
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ
1. Миронов Сергей Михайлович
2. Прилепин Евгений Николаевич
3. Семигин Геннадий Юрьевич
4. Бабаков Александр Михайлович
5. Терентьев Александр Васильевич
6. Тумусов Федот Семёнович
7. Каноков Тимур Борисович
8. Ананских Игорь Александрович
9. Белоусов Вадим Владимирович
10. Гусев Дмитрий Геннадьевич
11. Чепа Алексей Васильевич
12. Ремезков Александр Александрович
13. Кузнецов Андрей Анатольевич
14. Лантратова Яна Валерьевна
15. Кабышев Сергей Владимирович
16. Делягин Михаил Геннадьевич
17. Нилов Олег Анатольевич
18. Новичков Николай Владимирович
19. Бурляев Николай Петрович
По одномандатным избирательным округам
Республика Адыгея (Адыгея) - Адыгейский одномандатный избирательный округ № 1
Резник Владислав Матусович
Республика Алтай - Алтайский одномандатный избирательный округ № 2
Птицын Роман Викторович
Республика Башкортостан - Уфимский одномандатный избирательный округ № 3
Качкаев Павел Рюрикович
Республика Башкортостан - Благовещенский одномандатный избирательный округ № 4
Марданшин Рафаэль Мирхатимович
Республика Башкортостан - Белорецкий одномандатный избирательный округ № 5
Аиткулова Эльвира Ринатовна
Республика Башкортостан - Нефтекамский одномандатный избирательный округ № 6
Шайхутдинов Рифат Габдулхакович
Республика Башкортостан - Салаватский одномандатный избирательный округ № 7
Байгускаров Зариф Закирович
Республика Башкортостан - Стерлитамакский одномандатный избирательный округ № 8
Гильмутдинов Динар Загитович
Республика Бурятия - Бурятский одномандатный избирательный округ № 9
Дамдинцурунов Вячеслав Анатольевич
Республика Дагестан - Северный одномандатный избирательный округ № 10
Гаджиев Абдулхаким Кутбудинович
Республика Дагестан - Центральный одномандатный избирательный округ № 11
Гаджиев Мурад Станиславович
Республика Дагестан - Южный одномандатный избирательный округ № 12
Гасанов Джамаладин Набиевич
Республика Ингушетия - Ингушский одномандатный избирательный округ № 13
Татриев Муслим Барисович
Кабардино-Балкарская Республика - Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ № 14
Шхагошев Адальби Люлевич
Республика Калмыкия - Калмыцкий одномандатный избирательный округ № 15
Башанкаев Бадма Николаевич
Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесский одномандатный избирательный округ № 16
Узденов Джашарбек Борисович
Республика Карелия - Карельский одномандатный избирательный округ № 17
Пивненко Валентина Николаевна
Республика Коми - Сыктывкарский одномандатный избирательный округ № 18
Михайлов Олег Алексеевич
Республика Крым - Симферопольский одномандатный избирательный округ № 19
Черняк Алексей Юрьевич
Республика Крым - Керченский одномандатный избирательный округ № 20
Бахарев Константин Михайлович
Республика Крым - Евпаторийский одномандатный избирательный округ № 21
Бабашов Леонид Иванович
Республика Марий Эл - Марийский одномандатный избирательный округ № 22
Казанков Сергей Иванович
Республика Мордовия - Мордовский одномандатный избирательный округ № 23
Оглоблина Юлия Васильевна
Республика Саха (Якутия) - Якутский одномандатный избирательный округ № 24
Аммосов Петр Револьдович
Республика Северная Осетия - Алания - Северо-Осетинский одномандатный избирательный округ № 25
Таймазов Артур Борисович
Республика Татарстан (Татарстан) - Приволжский одномандатный избирательный округ № 26
Вольфсон Илья Светославович
Республика Татарстан (Татарстан) - Московский одномандатный избирательный округ № 27
Гильмутдинов Ильдар Ирекович
Республика Татарстан (Татарстан) - Нижнекамский одномандатный избирательный округ № 28
Морозов Олег Викторович
Республика Татарстан (Татарстан) - Набережно-Челнинский одномандатный избирательный округ № 29
Когогина Альфия Гумаровна
Республика Татарстан (Татарстан) - Альметьевский одномандатный избирательный округ № 30
Ягафаров Азат Фердинандович
Республика Татарстан (Татарстан) - Центральный одномандатный избирательный округ № 31
Нуриев Марат Абдулхаевич
Республика Тыва - Тывинский одномандатный избирательный округ № 32
Сарыглар Айдын Николаевич
Удмуртская Республика - Удмуртский одномандатный избирательный округ № 33
Исаев Андрей Константинович
Удмуртская Республика - Ижевский одномандатный избирательный округ № 34
Гарин Олег Владимирович
Республика Хакасия - Хакасский одномандатный избирательный округ № 35
Сокол Сергей Михайлович
Чеченская Республика - Чеченский одномандатный избирательный округ № 36
Делимханов Адам Султанович
Чувашская Республика - Чувашия - Канашский одномандатный избирательный округ № 37
Аксаков Анатолий Геннадьевич
Чувашская Республика - Чувашия - Чебоксарский одномандатный избирательный округ № 38
Салаева Алла Леонидовна
Алтайский край - Барнаульский одномандатный избирательный округ № 39
Бессарабов Даниил Владимирович
Алтайский край - Рубцовский одномандатный избирательный округ № 40
Прусакова Мария Николаевна
Алтайский край - Бийский одномандатный избирательный округ № 41
Прокопьев Александр Сергеевич
Алтайский край - Славгородский одномандатный избирательный округ № 42
Лоор Иван Иванович
Забайкальский край - Читинский одномандатный избирательный округ № 43
Скачков Александр Анатольевич
Забайкальский край - Даурский одномандатный избирательный округ № 44
Григорьев Юрий Иннокентьевич
Камчатский край - Камчатский одномандатный избирательный округ № 45
Яровая Ирина Анатольевна
Краснодарский край - Краснодарский одномандатный избирательный округ № 46
Первышов Евгений Алексеевич
Краснодарский край - Красноармейский одномандатный избирательный округ № 47
Ламейкин Дмитрий Викторович
Краснодарский край - Славянский одномандатный избирательный округ № 48
Демченко Иван Иванович
Краснодарский край - Туапсинский одномандатный избирательный округ № 49
Алтухов Сергей Викторович
Краснодарский край - Сочинский одномандатный избирательный округ № 50
Затулин Константин Федорович
Краснодарский край - Тихорецкий одномандатный избирательный округ № 51
Езубов Алексей Петрович
Краснодарский край - Армавирский одномандатный избирательный округ № 52
Дорошенко Андрей Николаевич
Краснодарский край - Каневской одномандатный избирательный округ № 53
Лоцманов Дмитрий Николаевич
Красноярский край - Красноярский одномандатный избирательный округ № 54
Швыткин Юрий Николаевич
Красноярский край - Центральный одномандатный избирательный округ № 55
Дроздов Александр Сергеевич
Красноярский край - Дивногорский одномандатный избирательный округ № 56
Зубарев Виктор Владиславович
Красноярский край - Енисейский одномандатный избирательный округ № 57
Веллер Алексей Борисович
Пермский край - Пермский одномандатный избирательный округ № 58
Шубин Игорь Николаевич
Пермский край - Чусовской одномандатный избирательный округ № 59
Водянов Роман Михайлович
Пермский край - Кунгурский одномандатный избирательный округ № 60
Скриванов Дмитрий Станиславович
Пермский край - Кудымкарский одномандатный избирательный округ № 61
Ивенских Ирина Валентиновна
Приморский край - Владивостокский одномандатный избирательный округ № 62
Щербаков Александр Владимирович
Приморский край - Артемовский одномандатный избирательный округ № 63
Новиков Владимир Михайлович
Приморский край - Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 64
Николаева Виктория Викторовна
Ставропольский край - Ставропольский одномандатный избирательный округ № 65
Кузьмин Михаил Владимирович
Ставропольский край - Невинномысский одномандатный избирательный округ № 66
Тимофеева Ольга Викторовна
Ставропольский край - Кавминводский одномандатный избирательный округ № 67
Казакова Ольга Михайловна
Ставропольский край - Георгиевский одномандатный избирательный округ № 68
Бондаренко Елена Вениаминовна
Хабаровский край - Хабаровский одномандатный избирательный округ № 69
Гладких Борис Михайлович
Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70
Симигин Павел Владимирович
Амурская область - Амурский одномандатный избирательный округ № 71
Логинов Вячеслав Юрьевич
Архангельская область - Архангельский одномандатный избирательный округ № 72
Спиридонов Александр Юрьевич
Архангельская область - Котласский одномандатный избирательный округ № 73
Вторыгина Елена Андреевна
Астраханская область - Астраханский одномандатный избирательный округ № 74
Огуль Леонид Анатольевич
Белгородская область - Белгородский одномандатный избирательный округ № 75
Скруг Валерий Степанович
Белгородская область - Старооскольский одномандатный избирательный округ № 76
Скоч Андрей Владимирович
Брянская область - Брянский одномандатный избирательный округ № 77
Валуев Николай Сергеевич
Брянская область - Унечский одномандатный избирательный округ № 78
Алексеенко Николай Николаевич
Владимирская область - Владимирский одномандатный избирательный округ № 79
Игошин Игорь Николаевич
Владимирская область - Суздальский одномандатный избирательный округ № 80
Аникеев Григорий Викторович
Волгоградская область - Волгоградский одномандатный избирательный округ № 81
Волоцков Алексей Анатольевич
Волгоградская область - Красноармейский одномандатный избирательный округ № 82
Гимбатов Андрей Петрович
Волгоградская область - Михайловский одномандатный избирательный округ № 83
Плотников Владимир Николаевич
Волгоградская область - Волжский одномандатный избирательный округ № 84
Савченко Олег Владимирович
Вологодская область - Вологодский одномандатный избирательный округ № 85
Артамонова Валентина Николаевна
Вологодская область - Череповецкий одномандатный избирательный округ № 86
Канаев Алексей Валерианович
Воронежская область - Воронежский одномандатный избирательный округ № 87
Пономарев Аркадий Николаевич
Воронежская область - Правобережный одномандатный избирательный округ № 88
Чижов Сергей Викторович
Воронежская область - Аннинский одномандатный избирательный округ № 89
Марков Андрей Павлович
Воронежская область - Павловский одномандатный избирательный округ № 90
Гордеев Алексей Васильевич
Ивановская область - Ивановский одномандатный избирательный округ № 91
Смирнов Виктор Владимирович
Ивановская область - Кинешемский одномандатный избирательный округ № 92
Кизеев Михаил Владимирович
Иркутская область - Иркутский одномандатный избирательный округ № 93
Щапов Михаил Викторович
Иркутская область - Ангарский одномандатный избирательный округ № 94
Красноштанов Антон Алексеевич
Иркутская область - Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95
Тен Сергей Юрьевич
Иркутская область - Братский одномандатный избирательный округ № 96
Якубовский Александр Владимирович
Калининградская область - Калининградский одномандатный избирательный округ № 97
Колесник Андрей Иванович
Калининградская область - Центральный одномандатный избирательный округ № 98
Оргеева Марина Эдуардовна
Калужская область - Калужский одномандатный избирательный округ № 99
Коробова Ольга Владимировна
Калужская область - Обнинский одномандатный избирательный округ № 100
Скляр Геннадий Иванович
Кемеровская область - Кемеровский одномандатный избирательный округ № 101
Горелкин Антон Вадимович
Кемеровская область - Прокопьевский одномандатный избирательный округ № 102
Исламов Дмитрий Викторович
Кемеровская область - Заводский одномандатный избирательный округ № 103
Федяев Павел Михайлович
Кемеровская область - Новокузнецкий одномандатный избирательный округ № 104
Максимов Александр Александрович
Кировская область - Кировский одномандатный избирательный округ № 105
Азимов Рахим Азизбоевич
Кировская область - Кирово-Чепецкий одномандатный избирательный округ № 106
Валенчук Олег Дорианович
Костромская область - Костромской одномандатный избирательный округ № 107
Ситников Алексей Владимирович
Курганская область - Курганский одномандатный избирательный округ № 108
Ильтяков Александр Владимирович
Курская область - Курский одномандатный избирательный округ № 109
Харченко Екатерина Владимировна
Курская область - Сеймский одномандатный избирательный округ № 110
Германова Ольга Михайловна
Ленинградская область - Всеволожский одномандатный избирательный округ № 111
Журова Светлана Сергеевна
Ленинградская область - Кингисеппский одномандатный избирательный округ № 112
Яхнюк Сергей Васильевич
Ленинградская область - Волховский одномандатный избирательный округ № 113
Петров Сергей Валериевич
Липецкая область - Липецкий одномандатный избирательный округ № 114
Борцов Николай Иванович
Липецкая область - Левобережный одномандатный избирательный округ № 115
Тарасенко Михаил Васильевич
Магаданская область - Магаданский одномандатный избирательный округ № 116
Басанский Антон Александрович
Московская область - Балашихинский одномандатный избирательный округ № 117
Фомичев Вячеслав Васильевич
Московская область - Дмитровский одномандатный избирательный округ № 118
Роднина Ирина Константиновна
Московская область - Коломенский одномандатный избирательный округ № 119
Чаплин Никита Юрьевич
Московская область - Красногорский одномандатный избирательный округ № 120
Колунов Сергей Владимирович
Московская область - Люберецкий одномандатный избирательный округ № 121
Терюшков Роман Игоревич
Московская область - Одинцовский одномандатный избирательный округ № 122
Майданов Денис Васильевич
Московская область - Орехово-Зуевский одномандатный избирательный округ № 123
Панин Геннадий Олегович
Московская область - Подольский одномандатный избирательный округ № 124
Фетисов Вячеслав Александрович
Московская область - Сергиево-Посадский одномандатный избирательный округ № 125
Пахомов Сергей Александрович
Московская область - Серпуховский одномандатный избирательный округ № 126
Коган Александр Борисович
Московская область - Щелковский одномандатный избирательный округ № 127
Толмачёв Александр Романович
Мурманская область - Мурманский одномандатный избирательный округ № 128
Кусайко Татьяна Алексеевна
Нижегородская область - Нижегородский одномандатный избирательный округ № 129
Лесун Анатолий Фёдорович
Нижегородская область - Приокский одномандатный избирательный округ № 130
Лебедев Евгений Викторович
Нижегородская область - Автозаводский одномандатный избирательный округ № 131
Назарова Наталья Васильевна
Нижегородская область - Канавинский одномандатный избирательный округ № 132
Булавинов Вадим Евгеньевич
Нижегородская область - Борский одномандатный избирательный округ № 133
Кавинов Артем Александрович
Новгородская область - Новгородский одномандатный избирательный округ № 134
Кирьянов Артем Юрьевич
Новосибирская область - Новосибирский одномандатный избирательный округ № 135
Иванинский Олег Иванович
Новосибирская область - Центральный одномандатный избирательный округ № 136
Савельев Дмитрий Иванович
Новосибирская область - Искитимский одномандатный избирательный округ № 137
Аксёненко Александр Сергеевич
Новосибирская область - Барабинский одномандатный избирательный округ № 138
Игнатов Виктор Александрович
Омская область - Омский одномандатный избирательный округ № 139
Алехин Андрей Анатольевич
Омская область - Москаленский одномандатный избирательный округ № 140
Смолин Олег Николаевич
Омская область - Любинский одномандатный избирательный округ № 141
Фадина Оксана Николаевна
Оренбургская область - Оренбургский одномандатный избирательный округ № 142
Аникеев Андрей Анатольевич
Оренбургская область - Бугурусланский одномандатный избирательный округ № 143
Димов Олег Дмитриевич
Оренбургская область - Орский одномандатный избирательный округ № 144
Заварзин Виктор Михайлович
Орловская область - Орловский одномандатный избирательный округ № 145
Пилипенко Ольга Васильевна
Пензенская область - Пензенский одномандатный избирательный округ № 146
Руденский Игорь Николаевич
Пензенская область - Лермонтовский одномандатный избирательный округ № 147
Самокутяев Александр Михайлович
Псковская область - Псковский одномандатный избирательный округ № 148
Козловский Александр Николаевич
Ростовская область - Ростовский одномандатный избирательный округ № 149
Тутова Лариса Николаевна
Ростовская область - Нижнедонской одномандатный избирательный округ № 150
Гетта Антон Александрович
Ростовская область - Таганрогский одномандатный избирательный округ № 151
Бурлаков Сергей Владимирович
Ростовская область - Южный одномандатный избирательный округ № 152
Кушнарев Виталий Васильевич
Ростовская область - Белокалитвинский одномандатный избирательный округ № 153
Гончаров Николай Александрович
Ростовская область - Шахтинский одномандатный избирательный округ № 154
Стенякина Екатерина Петровна
Ростовская область - Волгодонской одномандатный избирательный округ № 155
Дерябкин Виктор Ефимович
Рязанская область - Рязанский одномандатный избирательный округ № 156
Красов Андрей Леонидович
Рязанская область - Скопинский одномандатный избирательный округ № 157
Хубезов Дмитрий Анатольевич
Самарская область - Самарский одномандатный избирательный округ № 158
Хинштейн Александр Евсеевич
Самарская область - Тольяттинский одномандатный избирательный округ № 159
Калашников Леонид Иванович
Самарская область - Красноглинский одномандатный избирательный округ № 160
Казаков Виктор Алексеевич
Самарская область - Жигулевский одномандатный избирательный округ № 161
Трифонов Андрей Федорович
Самарская область - Промышленный одномандатный избирательный округ № 162
Матвеев Михаил Николаевич
Саратовская область - Саратовский одномандатный избирательный округ № 163
Володин Вячеслав Викторович
Саратовская область - Балаковский одномандатный избирательный округ № 164
Панков Николай Васильевич
Саратовская область - Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
Воробьев Андрей Викторович
Саратовская область - Энгельсский одномандатный избирательный округ № 166
Стрелюхин Александр Михайлович
Сахалинская область - Сахалинский одномандатный избирательный округ № 167
Карлов Георгий Александрович
Свердловская область - Свердловский одномандатный избирательный округ № 168
Альшевских Андрей Геннадьевич
Свердловская область - Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 169
Ковпак Лев Игоревич
Свердловская область - Березовский одномандатный избирательный округ № 170
Чепиков Сергей Владимирович
Свердловская область - Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 171
Захаров Константин Юрьевич
Свердловская область - Асбестовский одномандатный избирательный округ № 172
Иванов Максим Анатольевич
Свердловская область - Первоуральский одномандатный избирательный округ № 173
Муцоев Зелимхан Аликоевич
Свердловская область - Серовский одномандатный избирательный округ № 174
Шипулин Антон Владимирович
Смоленская область - Смоленский одномандатный избирательный округ № 175
Неверов Сергей Иванович
Смоленская область - Рославльский одномандатный избирательный округ № 176
Леонов Сергей Дмитриевич
Тамбовская область - Тамбовский одномандатный избирательный округ № 177
Журавлев Алексей Александрович
Тамбовская область - Рассказовский одномандатный избирательный округ № 178
Поляков Александр Алексеевич
Тверская область - Тверской одномандатный избирательный округ № 179
Саранова Юлия Владимировна
Тверская область - Заволжский одномандатный избирательный округ № 180
Васильев Владимир Абдуалиевич
Томская область - Томский одномандатный избирательный округ № 181
Диденко Алексей Николаевич
Томская область - Обский одномандатный избирательный округ № 182
Соломатина Татьяна Васильевна
Тульская область - Тульский одномандатный избирательный округ № 183
Дзюба Виктор Викторович
Тульская область - Новомосковский одномандатный избирательный округ № 184
Школкина Надежда Васильевна
Тюменская область - Тюменский одномандатный избирательный округ № 185
Брыкин Николай Гаврилович
Тюменская область - Заводоуковский одномандатный избирательный округ № 186
Квитка Иван Иванович
Ульяновская область - Ульяновский одномандатный избирательный округ № 187
Кононов Владимир Михайлович
Ульяновская область - Радищевский одномандатный избирательный округ № 188
Третьяк Владислав Александрович
Челябинская область - Челябинский одномандатный избирательный округ № 189
Павлов Владимир Викторович
Челябинская область - Металлургический одномандатный избирательный округ № 190
Бурматов Владимир Владимирович
Челябинская область - Коркинский одномандатный избирательный округ № 191
Гартунг Валерий Карлович
Челябинская область - Магнитогорский одномандатный избирательный округ № 192
Бахметьев Виталий Викторович
Челябинская область - Златоустовский одномандатный избирательный округ № 193
Колесников Олег Алексеевич
Ярославская область - Ярославский одномандатный избирательный округ № 194
Лисицын Анатолий Иванович
Ярославская область - Ростовский одномандатный избирательный округ № 195
Грешневиков Анатолий Николаевич
Город Москва - Бабушкинский одномандатный избирательный округ № 196
Баженов Тимофей Тимофеевич
Город Москва - Кунцевский одномандатный избирательный округ № 197
Попов Евгений Георгиевич
Город Москва - Ленинградский одномандатный избирательный округ № 198
Хованская Галина Петровна
Город Москва - Люблинский одномандатный избирательный округ № 199
Толстой Петр Олегович
Город Москва - Медведковский одномандатный избирательный округ № 200
Певцов Дмитрий Анатольевич
Город Москва - Нагатинский одномандатный избирательный округ № 201
Разворотнева Светлана Викторовна
Город Москва - Новомосковский одномандатный избирательный округ № 202
Саблин Дмитрий Вадимович
Город Москва - Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ № 203
Нифантьев Евгений Олегович
Город Москва - Перовский одномандатный избирательный округ № 204
Буцкая Татьяна Викторовна
Город Москва - Преображенский одномандатный избирательный округ № 205
Вассерман Анатолий Александрович
Город Москва - Тушинский одномандатный избирательный округ № 206
Мажуга Александр Георгиевич
Город Москва - Ховринский одномандатный избирательный округ № 207
Белых Ирина Викторовна
Город Москва - Центральный одномандатный избирательный округ № 208
Леонов Олег Юрьевич
Город Москва - Черемушкинский одномандатный избирательный округ № 209
Румянцев Александр Григорьевич
Город Москва - Чертановский одномандатный избирательный округ № 210
Романенко Роман Юрьевич
Город Санкт-Петербург - Восточный одномандатный избирательный округ № 211
Романов Михаил Валентинович
Город Санкт-Петербург - Западный одномандатный избирательный округ № 212
Тетердинко Александр Павлович
Город Санкт-Петербург - Северный одномандатный избирательный округ № 213
Марченко Евгений Евгеньевич
Город Санкт-Петербург - Северо-Восточный одномандатный избирательный округ № 214
Драпеко Елена Григорьевна
Город Санкт-Петербург - Северо-Западный одномандатный избирательный округ № 215
Цед Николай Григорьевич
Город Санкт-Петербург - Центральный одномандатный избирательный округ № 216
Соловьев Сергей Анатольевич
Город Санкт-Петербург - Юго-Восточный одномандатный избирательный округ № 217
Дмитриева Оксана Генриховна
Город Санкт-Петербург - Южный одномандатный избирательный округ № 218
Милонов Виталий Валентинович
Город Севастополь - Севастопольский одномандатный избирательный округ № 219
Лобач Татьяна Георгиевна
Еврейская автономная область - Еврейский одномандатный избирательный округ № 220
Петров Александр Петрович
Ненецкий автономный округ - Ненецкий одномандатный избирательный округ № 221
Коткин Сергей Николаевич
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - Ханты-Мансийский одномандатный избирательный округ № 222
Завальный Павел Николаевич
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - Нижневартовский одномандатный избирательный округ № 223
Шувалов Вадим Николаевич
Чукотский автономный округ - Чукотский одномандатный избирательный округ № 224
Евтюхова Елена Александровна
Ямало-Ненецкий автономный округ - Ямало-Ненецкий одномандатный избирательный округ № 225
Погорелый Дмитрий Викторович