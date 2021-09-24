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24.09.2021 11:03
Рубрика: Экономика

Из-за ситуации с Evergrande китайские биржи открылись падением

Текст: Евгения Думанская

На фоне ситуации с одним из крупнейших операторов недвижимости в стране Evergrande биржи материкового Китая в пятницу открылись небольшим падением.

Фото: vesti.ru
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Основной индекс Hang Seng Index снизился на 0,10%, индекс Shanghai Composite упал на 0,12%, еще существеннее снизился Shenzhen Composite - на 0,19%. При этом, как сообщает "Прайм", акции Evergrande на открытии торгов снизились сразу на 3%. Сейчас они стоят 2,59 гонконгских доллара.

В начале недели стало известно, что Evergrande пропустила платежи сразу двум крупным банкам. Это крупнейший девелопер в провинции Гуандун, и один из лидирующих в Китае.

Компания оказалась на грани банкротства после нескольких лет бурного роста - с начала года акции упали более чем на 80%, однако на этой неделе подскочили на 16,7% на фоне сообщения о выплатах процентов по облигациям в юанях.

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