Лукашенко поздравил с юбилеем коллектив комплекса "Брестская крепость-герой"

Воины более чем тридцати национальностей совершили один из величайших подвигов советского народа в истории Великой Отечественной войны, защищая цитадель над Бугом.

Почти пятьдесят лет назад, 25 сентября 1971 года, для увековечения подвига защитников Брестской крепости на ее территории был открыт мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Президент Беларуси направил в пятницу поздравление его коллективу в связи с юбилейной датой, сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.

Отметив, что уже в первый день Великой Отечественной войны цитадель стала первым щитом на пути гитлеровской армии, глава государства подчеркнул, что гарнизон сражался за Родину до последней капли крови. "Мы до сих пор не знаем всех имен мужественных защитников, шагнувших в бессмертие ради нас и своей страны", - констатировал он.

Но благодаря кропотливой работе коллектива мемориального комплекса современники, по словам Лукашенко, открывают новые страницы обороны крепости и восхищаются подвигом героического поколения победителей. "Вместе с миллионами посетителей из ближнего и дальнего зарубежья, побывавших в мемориале за полвека, мы склоняем голову и мысленно говорим спасибо каждому воевавшему здесь за жизнь и чистое небо над головой", - говорится в поздравлении.

В послевоенные годы история обороны Брестской крепости, отмечают новостные порталы, стала символом героизма, верности присяге и любви к Родине. 8 мая 1965 года ей присвоено почетное звание "Крепость-герой". В ноябре 1956 года состоялось открытие Музея обороны Брестской крепости, а с мая 1968 года велись работы по строительству мемориального комплекса.

Президент выразил убеждение, что самоотверженная работа его коллектива, направленная на сохранение правды о Великой Отечественной войне, помогает воспитывать истинных патриотов. "Позволяет Беларуси и далее с гордостью строить свое будущее на фундаменте народного единства, общечеловеческих ценностей, мира и согласия", - подчеркнул Лукашенко.-

Как ранее информировал "СОЮЗ", коллектив комплекса "Брестская крепость-герой" на днях был удостоен ордена Франциска Скорины. Он является и лауреатом специальной премии президента РБ за значительный вклад в сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне, реализацию проекта Союзного государства "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".