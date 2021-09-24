Минпромторг не ожидает повышения утильсбора на автомобили в этом году

Минпромторг, скорее всего, не будет повышать утилизационный сбор на автомобили в этом году. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Скорее всего, в этом году нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Напомним, что утилизационный сбор был введен в 2012 году и рассматривался как компенсация снижения пошлин после вступления России во Всемирную торговую организацию. Сначала его платили только импортеры, а с 2014 года он стал взиматься и с российских производителей.