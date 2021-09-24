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Мультфильм о Супер Марио с голосом Криса Прэтта выйдет в декабре 2022

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    24.09.2021, 12:07
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Pii89 Фото: youtube.com/ Pii89
Фото: youtube.com/ Pii89

Японский геймдизайнер Сигэру Миямото, один из создателей серии игр "Марио", анонсировал выход мультфильма на основе игры.

Фото: kinopoisk.ru
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Премьера запланирована на 21 декабря 2022 года. Как он рассказал в ролике на YouTube, голосом главного героя в Super Mario Bros станет Крис Прэтт.

"Что хорошо, ведь говорить Марио будет много", - пошутил Миямото. Известно, что принцессу Пич озвучит Аня Тейлор-Джой (и от нее ожидают некой характерности персонажа), Боузера - Джек Блэк, Луиджи - Чарли Дэй, Донки Конга - Сет Роген.

Над мультфильмом работает студия Illumination под крылом Comcast - компании, которая финансирует и продвигает фильмы. Студия Illumination известна в первую очередь франшизой "Гадкий Я", "Зверопой" и дилогии "Тайная жизнь домашних животных".

"Это невероятная коллаборация между Illumination и Nintendo, и я невероятно наслаждаюсь процессом творчества, который отличается от производства игр", - рассказал Сигэру Миямото, представляя команду мультфильма.

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