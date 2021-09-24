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24.09.2021 15:39
Рубрика: В мире

МВД Украины: ФБР поможет в расследовании покушения на помощника президента

Текст: Дмитрий Кулемякин
Фото: EPA-EF Фото: EPA-EF
Фото: EPA-EF

Первый заместитель главы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что ФБР США поможет в расследовании покушения на Сергея Шефира, первого помощника президента страны Владимира Зеленского.

Сенатор заявил о возврате 90-х годов на Украину после покушения на Шефира

"Помощь от ФБР (будет предоставлена - прим. "РГ")", - заявил представитель МВД агентству "Украинские новости", не давая каких-либо подробностей.

Ранее сотрудники американского бюро участвовали в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Покушение на Шефира произошло в среду под Киевом. Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился политик. Он не пострадал, раненый водитель находится в больнице.

Видео: RT

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