МВД Украины: ФБР поможет в расследовании покушения на помощника президента

Первый заместитель главы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что ФБР США поможет в расследовании покушения на Сергея Шефира, первого помощника президента страны Владимира Зеленского.

"Помощь от ФБР (будет предоставлена - прим. "РГ")", - заявил представитель МВД агентству "Украинские новости", не давая каких-либо подробностей.

Ранее сотрудники американского бюро участвовали в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Покушение на Шефира произошло в среду под Киевом. Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился политик. Он не пострадал, раненый водитель находится в больнице.

Видео: RT