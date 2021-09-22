Совершено покушение на ближайшего советника Зеленского

Как следует из сообщений МВД и офиса генерального прокурора Украины, стрельба велась из придорожных кустов в фешенебельном пригороде Киева, на дороге между поселками Лесники и Ходосовка. Стреляли из автомата Калашникова, всего было выпущено 18 пуль, 10 попали в автомобиль, из них пять пришлись точно на водительское место. Сообщалось, что раненый водитель смог довести бронированный автомобиль до стоянки ближайшего супермаркета, где и был госпитализирован. При этом сначала речь велась о тяжелых ранениях и критическом состоянии, а после только об одиночном ранении в ногу. О том, что ранения оказались не такими уж тяжелыми, можно судить по опубликованной фотографии водителя в карете скорой помощи: одетый мужчина, в сознании и без каких либо явных повреждений и следов крови, чье лицо редакторы закрыли популярной маской Гая Фокса, дает врачам руку для постановки капельницы.

Реакция находящегося в Нью-Йорке президента Зеленского была молниеносной. Он опубликовал в YouTube короткий ролик, в котором сказал: "Передавать мне привет выстрелами из леса в авто моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным". И пообещал не задерживаться в Нью-Йорке. При этом он не выглядел хоть сколь-нибудь озабоченным. Точно так же, с традиционной улыбкой, без намека на пережитый стресс, спустя три часа после покушения пересказал в пресс-центре МВД уже озвученную официально версию и сам Сергей Шефир.

Комментарии же окружения президента, напротив, были суровы. Помощник главы президентского офиса Михаил Подоляк развернуто объяснил, кому выгодна смерть Шефира: "Мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов". Прозвучавшее указание на "руку Кремля" повторил лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, а МВД уже объявило "российский след" основной линией расследования. "В том числе рассматривается версия об участии спецслужб иностранных стран", - говорится в итоговом сообщении министерства.

Следует пояснить, на каком политическом фоне произошло покушение, чтобы лучше понять тезисы президентского офиса. Сегодня главной задачей, почти идеей фикс для Зеленского является принятие Радой так называемого "закона об олигархах" (№5599), заведомо антиконституционного, но передающего лично Зеленскому и Совету безопасности право решать, кто на Украине олигарх, и обкладывать их санкциями или, в украинском случае, данью. Голосов за принятие этого закона нет, и хуже того - спикер Рады Дмитрий Разумков отправил текст на экспертизу в Венецианскую комиссию, что в теории должно воспрепятствовать его скорому принятию в нужной Зеленскому редакции. За это офис президента развернул против спикера кампанию шельмования и ведет речь о его отставке. Примечательно, что для троицы действительных олигархов - Ахметова, Пинчука, Коломойского - законопроект представляет отдаленную и теоретическую опасность: они и сегодня взаимовыгодно сотрудничают с Зеленским и даже продвигают "антиолигархическую" повестку на своих телеканалах. Следует понимать, что и Сергей Шефир в окружении Зеленского играл роль коммуникатора и переговорщика с олигархами, находится со многими в приятельских отношениях, и потому считался противником объявленной президентом "антиолигархической" кампании в принципе. То есть поводов покушаться на бывшего сценариста сериала "Сваты" у хозяев украинской экономики не было. Кроме того, по активно циркулирующим слухам, за последнее время Шефир растерял влияние на Зеленского и украинскую политику из-за интриг главы офиса Андрея Ермака. Что снова наводит на мысль о нелогичности стрельбы из автомата по водительскому месту его броневика.

Зато есть логика в покушении для Зеленского. Теперь он может по уважительной причине свернуть бесполезный визит в Нью-Йорк и начать репрессии против внутренней оппозиции: отправить в отставку Разумкова, уврачевать болезнь фракционности и сомнения в своих депутатах, попытаться мобилизовать тающий электорат антироссийскими лозунгами, и, получив от запуганных бизнесменов деньги на собственный пиар, пойти на второй срок. Иными словами, если бы этого покушения не было, его нужно было написать и спродюсировать.

Между тем

В среду почти одновременно с покушением на Сергея Шефира в другой части Украины произошло успешное заказное убийство. В Черкассах в кафе был расстрелян из автоматического оружия некий Михаил Козлов, бизнесмен и лидер местной преступной группировки. От полученных ранений он скончался в больнице.

По сообщениям очевидцев, убийцы были одеты в форму спецназа с надписью "СБУ" на спине и скрылись с места преступления на автомобиле "Шкода". Вскоре сожженная машина была найдена за городом.