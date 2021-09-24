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24.09.2021 09:01
Рубрика: Легковые авто

Нехватка чипов обойдется автопрому в 210 млрд долларов

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Обороты автопроизводителей по всему миру по итогам 2021 года в сумме упадут на 210 млрд долларов, превысив вдвое первоначальный прогноз потерь, который аналитики давали весной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американскую консалтинговую компанию Alixpartners.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Глобальный дефицит электронных чипов - ключевая проблема для автопроизводства в течение уже более полугода. Но также мировой автопром страдает от ускорившейся инфляции - резко подорожало ключевое сырье: металлопрокат и продукты нефтехимии.

Недопроизводство автомобилей из-за проблем с поставками комплектующих по итогам нынешнего года составит 7,7 млн единиц.

В мае Alixpartners распространяло менее пессимистичный прогноз: потери в обороте 110 млн долларов и недопроизводство 3,9 млн автомобилей. Иными словами, ситуация с чипами за последние месяцы лучше не стала.

Управляющий директор автомобильной практики Alixpartners Дэн Хирш считает, что нехватка новых автомобилей у дилеров по всему миру продлится до конца 2022 года.