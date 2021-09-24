"НОВАТЭК" прокомментировал ситуацию с арестом в США своего топ-менеджера

"НОВАТЭК" не имеет отношения к процессу и не обладает деталями разбирательства. Об этом сообщили в компании, комментируя ситуацию с арестом в США топ-менеджера Марка Джетвея.

В пресс-службе отметили, что в 2014 году Джетвей ушел из совета директоров "НОВАТЭКа", а также покинул должность главного финансового директора компании, после чего больше не принимал участия в ее финансовой деятельности.

"Ситуация никоим образом не затрагивает операционную и финансовую деятельность "НОВАТЭКа", - говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не может вмешиваться в ситуацию с Марком Джетвеем, однако окажет ему необходимую поддержку по линии МИД.

Напомним, власти США обвинили Джетвея в сокрытии активов для уклонения от налогов. По американскому законодательству, ему грозит до 20 лет тюрьмы.