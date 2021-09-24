Памфилова: Никаких правонарушений на ДЭГ не было

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что никаких правонарушений, непреднамеренного вмешательства в систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не было.

"У нас работала техническая группа и на московском уровне, на федеральном уровне - высшая категория IT-специалистов. Они не всегда могут перевести на русский язык то, что знают, для этого у нас Общественные палаты. У нас установилась общая работа, которая позволит мне сделать вывод, что никаких правонарушений, непреднамеренного вмешательства не было", - сказала она на заседании ЦИК.

Ранее зампред ЦИК Николай Булаев подчеркнул, что результаты онлайн-голосования были абсолютно корректно отражены по всем семи субъектам РФ.