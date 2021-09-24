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24.09.2021 13:25
Рубрика: Власть

Памфилова: Жалоб на избиркомы, требующих рассмотрения ЦИК, не было

Текст: Татьяна Замахина

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила статистику обращений в комиссию в связи с проведением выборов разного уровня.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Памфилова: На выборах меньше нарушений, чем когда бы то ни было

С 18 по 19 сентября в ЦИК поступило 8394 письменных обращения, из них 7686 - по выборам в Госдуму.

"За все время голосования, с 17 до 19 сентября, вплоть до вчерашнего вечера к нам не поступало ни одной жалобы на действия или бездействия членов комиссий, которая бы требовала коллегиального рассмотрения на заседании ЦИК", - отметила Памфилова.

По ее словам, только в четверг, 23 сентября, в ЦИК поступила жалоба от партии "Яблоко" на итоги выборов.

Согласно статистике ЦИК, комиссия получила и проверит 200 обращений по возможным фальсификациям результатов голосования.

Кроме того, получено 166 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию. Этому уделяется особое внимание, заявила Памфилова.

"Мы обязательно каждое проконтролируем, рассмотрим и доведем до ума", - заявила глава ЦИК. Она подчеркнула, что в случае подтверждения информации о нарушении "неотвратимость наказания должна быть". "Чиновники, которые этим занимаются, - их нельзя держать на госслужбе, потому что это дискредитирует доверие к власти", - уверена Памфилова.

Власть Работа власти Госфонды и контрольные органы ЦИК Партии "Яблоко" Единый день голосования-2021

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