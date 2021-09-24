Президент Беларуси потребовал за неделю посеять озимые

Затянувшийся сев озимых культур и замедление темпов уборки урожая картофеля, из-за складывающихся в Беларуси неблагоприятных погодных условий, стали 24 сентября предметом подробного анализа у Александра Лукашенко в ходе доклада министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко. Об это информирует пресс-служба белорусского лидера.

Кроме того, среди тревожных сигналов с мест называлось и замедление темпов уборки в некоторых районах страны сахарной свеклы, а также кукурузы на силос.

По итогам доклада президент дал ряд поручений, поручив, в частности, правительству, главе Минсельхозпрода совместно с губернаторами активизировать сельскохозяйственные работы и, если возможно, вести сев озимых, в том числе, до позднего вечера, а где имеется возможность, то и ночью. Задачей номер один по словам Лукашенко, должно стать завершение сева озимых культур "в течение недели".

Правительству также поручено через неделю провести совещание у главы государства, на котором доложить о конкретных результатах проделанной работы.