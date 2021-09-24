Прозрачность рынка: общая забота о безопасности

Обязательная маркировка стиков для электронных систем нагревания табака и не содержащих табак курительных смесей для кальяна может начаться в РФ с 1 марта 2022 года. Соответствующие правки в постановление Правительства № 224 предложил внести Минпромторг РФ. Эксперимент по маркировке стиков начался в 2021 году параллельно со вступлением в силу новых поправок в отраслевое законодательство.

Поправки в федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" определили состав категории "никотинсодержащая продукция", в которую, среди прочих, кроме систем нагревания табака, также вошли электронные сигареты и вейпы.

Параллельно ведется разработка единого технического регламента, который определит требования к различным типам никотинсодержащей продукции. Документ в настоящее время разрабатывается на уровне Евразийского экономического союза.

Техрегламент установит единые требования к продукции для всех стран Союза, тем самым обеспечив прозрачность рынка, стандарты качества для никотинсодержащей продукции и защиту прав потребителя. Другим важнейшим инструментом станет гармонизация налоговых систем.

Во время переходного периода одним из средств регулирования является цифровая маркировка. Вместе с тем, по мнению экспертов, она не способна полностью исключить попадание на рынок нелегальной продукции, легкой в производстве, такой как одноразовые системы доставки никотина и никотиновые жидкости для вейпов.

"Контрафактные вейпы, электронные сигареты и жидкости для них нельзя полностью убрать из мелкой розницы, так как они оказываются там по запросу потребителей, которые хотят покупать больше за меньшие деньги. Законность для таких потребителей вторична, ее игнорирование в их понимании - это плата за скидку", отметил Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества.

Правительство планирует провести эксперимент по маркировке и мониторингу оборота никотиносодержащих жидкостей, электронных сигарет и вейпов в 2022 году.

Необходимость присутствия на рынке только сертифицированной никотинсодержащей продукции, соответствующей, в том числе, действующим добровольным ГОСТам, отметил член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. По его словам, ключевая опасность, связанная с использованием одноразовых несертифицированных систем доставки никотина сегодня - "Прямой вред здоровью человека, который не имеет информации и не подозревает, что он покупает под видом жидкостей для систем доставки никотина или самих систем доставки никотина совершенно неустановленные вещи".

По мнению Кирьянова, в борьбе с подобными продуктами важен комплексный подход. Такую позицию разделяет и директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Галия Жолдыбаева. Она выразила уверенность в том, что борьба с распространением нелегальной продукции возможна только за счет общих действий всех членов ЕАЭС. В прошлом году тесное сотрудничество на межгосударственном и межведомственном уровне предотвратило экономический ущерб от нелегальной продукции в объеме 5 млрд рублей.

Своевременная гармонизация налоговых систем, разработка технического регламента на никотинсодержащую продукцию и дальнейшее развитие тесной совместной работы являются ключом к достижению прозрачности и полной законности товарооборота как на национальных рынках, так и на уровне ЕАЭС.