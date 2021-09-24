Венедиктов: В Москве не нашли ошибок при расшифровке итогов ДЭГ

Онлайн-голоса москвичей, полученные системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ), были расшифрованы правильно. Об этом по итогам аудита заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов на заседании ЦИК.

По его словам, это подтвердила техническая группа, которая по просьбе общественного штаба проводила перепроверку результатов электронного голосования на думских выборах в Москве. Аудит корректности данных об онлайн-голосовании был осуществлен после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ.

"Следов неправильности расшифровки нет, - заявил Венедиктов. - Подтверждается правильность расшифровки тех голосов, которые накоплены за три дня". Он также подчеркнул, что никакой задержки в обработке результатов по электронному голосованию в Москве не было.

"Я знаю, что будут вопросы и упреки с точки зрения якобы затянутости результатов, - отметил он. - И здесь происходит подмена, здесь слово "данные" путается со словом "официальные протоколы".

Венедиктов уточнил, что результаты по муниципальным выборам были предоставлены в 21.20, результаты по выборам в Московскую городскую думу дали в 22.15. "И результаты, две трети, по выборам в Государственную думу я огласил в два часа ночи. Никаких 12 часов задержки нету", - подчеркнул он.

По словам главы штаба, предварительный доклад по аудиту электронного голосования в столице будет в понедельник, 27 сентября.

Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко со своей стороны отметил, что результаты онлайн-голосования в Москве были опубликованы последовательно. "Все абсолютно основывалось на том материале, тех транзакциях в блокчейне, которые доступны всем вместе с ключом расшифровки с 21:00 мск 19 сентября, - заявил он. - Поэтому все, кто работал с нами и в технической рабочей группе, и прочие консультанты, и специалисты, могли убедиться, что ни один элемент первичных данных, который накапливался все три дня голосования, не подвергся изменениям".

Глава ЦИК Элла Памфилова также подчеркнула, что никаких правонарушений, непреднамеренного вмешательства в систему дистанционного электронного голосования не было. В этой ее убедили данные, полученные от специалистов. "У нас работала техническая группа и на московском уровне, на федеральном уровне - высшая категория IT-специалистов", - заявила она.