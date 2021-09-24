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24.09.2021 12:50
Рубрика: Власть

Венедиктов: В Москве не нашли ошибок при расшифровке итогов ДЭГ

Текст: Татьяна Замахина

Онлайн-голоса москвичей, полученные системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ), были расшифрованы правильно. Об этом по итогам аудита заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов на заседании ЦИК.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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По его словам, это подтвердила техническая группа, которая по просьбе общественного штаба проводила перепроверку результатов электронного голосования на думских выборах в Москве. Аудит корректности данных об онлайн-голосовании был осуществлен после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ.

"Следов неправильности расшифровки нет, - заявил Венедиктов. - Подтверждается правильность расшифровки тех голосов, которые накоплены за три дня". Он также подчеркнул, что никакой задержки в обработке результатов по электронному голосованию в Москве не было.

"Я знаю, что будут вопросы и упреки с точки зрения якобы затянутости результатов, - отметил он. - И здесь происходит подмена, здесь слово "данные" путается со словом "официальные протоколы".

Венедиктов уточнил, что результаты по муниципальным выборам были предоставлены в 21.20, результаты по выборам в Московскую городскую думу дали в 22.15. "И результаты, две трети, по выборам в Государственную думу я огласил в два часа ночи. Никаких 12 часов задержки нету", - подчеркнул он.

По словам главы штаба, предварительный доклад по аудиту электронного голосования в столице будет в понедельник, 27 сентября.

Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко со своей стороны отметил, что результаты онлайн-голосования в Москве были опубликованы последовательно. "Все абсолютно основывалось на том материале, тех транзакциях в блокчейне, которые доступны всем вместе с ключом расшифровки с 21:00 мск 19 сентября, - заявил он. - Поэтому все, кто работал с нами и в технической рабочей группе, и прочие консультанты, и специалисты, могли убедиться, что ни один элемент первичных данных, который накапливался все три дня голосования, не подвергся изменениям".

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Глава ЦИК Элла Памфилова также подчеркнула, что никаких правонарушений, непреднамеренного вмешательства в систему дистанционного электронного голосования не было. В этой ее убедили данные, полученные от специалистов. "У нас работала техническая группа и на московском уровне, на федеральном уровне - высшая категория IT-специалистов", - заявила она.

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