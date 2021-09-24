Останки жертв крушения Ан-26 отправят на генетическую экспертизу

На месте крушения транспортного самолета Ан-26 под Хабаровском обнаружили останки погибших. Специалисты направят их на генетическую экспертизу, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

Следователи уже успели зафиксировать повреждения и расположение фрагментов воздушного судна, а также показания приборов. Найдены и изъяты вещи погибших.

"В настоящее время ведутся поиски бортового самописца с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа, которые необходимы для установления обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении.

На месте катастрофы находится и Хабаровский транспортный прокурор. Он координирует работу оперативно-следственной группы.

Как добавили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, надзорные органы проверяют исполнение требований законодательства о безопасности полетов. Специалисты уже изъяли документацию, находившуюся на борту воздушного судна.

Напомним, 22 сентября самолет Ан-26, принадлежавший ЗАО "Летные проверки и системы", выполнял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов. В 38 километрах от Хабаровска воздушное судно пропало с радаров. На его борту находились шесть членов экипажа. Обломки самолета нашли на следующий день на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике. В авиакатастрофе не выжил никто.

По факту крушения Ан-26 расследуется уголовное дело.