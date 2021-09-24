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24.09.2021 06:09
Рубрика: Происшествия

В Приамурье уволили ограбивших казино полицейских

Текст: Сергей Набивачев

Глава УМВД по Амурской области Константин Носков отстранил от работы на время служебной проверки начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции, сообщила пресс-служба ведомства.

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Поводом для такого решения стало задержание нескольких его подчиненных по подозрению в получении взятки и ограблении подпольного казино. Приказом от 23 сентября пятеро стражей порядка уволены "за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел".

Как добавили в полицейском ведомстве, оперативники отела собственной безопасности УМВД активно помогают региональному УФСБ и следственным органам в раскрытии преступления.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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