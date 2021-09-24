Самолет из Омска экстренно сел в Казани из-за недомогания пассажира

В аэропорту Казани совершил вынужденную посадку самолет, выполнявший рейс из Омска в Москву.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, борт был вынужден прервать полет, так как один из пассажиров пожаловался на недомогание.

- В 7 часов 26 минут по московскому времени в аэропорту Казань по причине плохого самочувствия пассажира совершил вынужденную посадку борт, следовавший по маршруту Омск - Москва (Шереметьево), - приводит сообщение ТАСС.

После приземления пассажира доставили в больницу Казани. В 8 часов 25 минут самолет продолжил выполнение рейса, добавили в пресс-службе воздушной гавани.