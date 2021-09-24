В Перми пришел в сознание студент, устроивший стрельбу в вузе

Устроивший стрельбу в Пермском университете 18-летний житель Перми, которого при задержании ранил сотрудник полиции, улучшилось.

Как пояснили в региональном минздраве, в настоящее время состояние молодого человека немного улучшилось, он находится в сознании, но не реагирует на обращения. Ранее "РГ" сообщала, что врачи ампутировали ему ногу.

Кроме того, сегодня стало известно , что число пострадавших при стрельбе в ПГНИУ возросло до 47 человек.

Напомним, 20 сентября произошло вооруженное нападение на Пермский классический университет. Нападавший стрелял по студентам и преподавателям вуза из помпового ружья. В результате инцидента погибли шесть человек, семь человек госпитализировано в медучреждениях Москвы, 12 человек госпитализированы в больницах Перми. Остальные пострадавшие проходят амбулаторное лечение в пермских поликлиниках.