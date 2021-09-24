Специалисты назвали причины выхода медведей к людям в Приангарье

Дефицит корма в тайге, лесные пожары и человеческий фактор стали причинами участившихся случаев выхода медведей к населенным пунктам Иркутской области. Об этом рассказал начальник отдела охраны животного мира министерства лесного комплекса региона Павел Минченко.

Осенью самки медведей начинают отгонять от себя подросших детенышей, и они ищут новые территории, причем зачастую выходят к людям, привлекаемые бытовыми отходами. В этом году из-за особенностей погоды в лесу не хватает еды для хищников (грибов еще мало, ягоды и шишки есть не везде), и тем приходится искать пропитание вблизи человеческого жилья. Кроме того, в северных районах выгорели многие участки леса, и это тоже способствует перемещению хищников, цитирует чиновника ТАСС.

Временно исполняющий обязанности замминистра лесного комплекса области Степан Пересыпкин добавил, что люди порой провоцируют медведей на агрессию. На этой неделе в Слюдянском районе жители увидели медведя, который забрел в населенный пункт, и залезли на заборы, чтобы сфотографировать зверя. Охотинспекторам пришлось применить оружие, когда медведь начал кидаться на людей.