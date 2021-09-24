В Кузбассе участники творческих конкурсов получают награды к юбилею СУЭК

Новости

Роскомнадзор за месяц удалил почти 7 тысяч материалов о самоубийствах 11:35
С 24 сентября запущен контакт-центр Всероссийской переписи населения 11:35
КДК РФС оштрафовал Заболотного за нарушение COVID-регламента 11:29
Бастрыкин призвал ограничить демонстрацию жестоких сцен на телевидении 11:27
Специалисты назвали причины выхода медведей к людям в Приангарье 11:19
Умерла лауреатка премии "Грэмми" Ольга Борисова 11:16
Воронежский суд подтвердил картельный сговор дорожников 11:11
Модель Линда Евангелиста заявила, что ее изуродовали медики 11:08
Эндокринологи: COVID-19 способствует ожирению 11:08
Банк России аннулировал лицензию НКО "ФИНЧЕР" 11:00
Умер "крестный отец черного кино" Мелвин Ван Пиблз 11:00
ЦИК отказал "Яблоку" в удовлетворении жалобы на итоги выборов в Госдуму 10:56
Житель Астрахани погиб, демонстрируя фокус с проглатыванием змеи 10:47
СК возбудил дело о гибели пяти альпинистов на Эльбрусе 10:46
Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с влиянием интернета 10:38
Умер режиссер комедии с Джулией Робертс "Ноттинг Хилл" Роджер Мишелл 10:36
СК проверяет данные из соцсетей о подготовке нападений на учебные заведения 10:35
В "Газпроме" назвали абсурдными заявления о недопоставках газа в Европу 10:32
Движение на участке Кутузовского проспекта ограничат на год 10:30
Лукашенко поздравил с юбилеем коллектив комплекса "Брестская крепость-герой" 10:18
Cоветник Меркель: Создание AUKUS является оскорблением для членов НАТО 10:16
В Москве из-за ветра объявили "желтый" уровень погодной опасности 10:07
В Красноярском крае предотвращено нападение на техникум 10:05
Дрейфовавший в Каспийском море катер отбуксировали в дагестанское село 10:05
Тела трех погибших альпинистов остались на склоне Эльбруса 10:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
24.09.2021 10:40

В Кузбассе участники творческих конкурсов получают награды к юбилею СУЭК

В Ленинске-Кузнецком состоялось праздничное награждение участников и призеров межрегиональных творческих конкурсов, посвященных 20-летию Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Всего от Кузбасса поступило более четырехсот заявок на участие в различных номинациях. Причем многие из участников представили сразу по несколько своих работ - рисунков, стихов, сочинений, фотографий, песен о шахтерском труде. Такая большая активность юных и взрослых жителей региона стала поводом для проведения сразу двух крупных мероприятий, открывающих марафон вручения подарков от СУЭК.

Первыми обладателями красочной "Шахтерской азбуки" с четверостишиями и иллюстрациями горняцких терминов, набора "Юный художник" и большой мягкой игрушки в виде умилительного белька - детеныша тюленей стали более восьмидесяти учащихся начальных классов школ и воспитанников учреждений культуры городов Ленинск-Кузнецкий и Полысаево. Местом праздника - универсальный спортивный зал МФЦ СК "Горняк", открытого в этом году компанией "СУЭК-Кузбасс". Для детей была подготовлена большая игровая программа с зажигательной танцевальной разминкой, конкурсом "Угадай мелодию" и веселой эстафетой. Конечно, самой желанной частью праздника стало вручение подарков.

- Ребята сегодня еще раз показали, какие они активные творческие личности, - отметила начальник отдела по связям и коммуникациям АО "СУЭК-Кузбасс" Ксения Усенко. - Огромная благодарность детям, педагогам, родителям за участие в конкурсе. Очень приятно в наш юбилей стать добрыми волшебниками и вручать эти памятные подарки.

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Еще одно праздничное мероприятие состоялось в просторном конференц-зале "Горняка". Шестьдесят человек - призеров творческих конкурсов в различных номинациях - стали обладателями дипломов, медалей, планшетов, универсальных комплектов караоке и микрофонов нового поколения. На сцену поднимались детсадовцы, школьники, сотрудники предприятий, представители СМИ, дружные многодетные семьи.

- Наверное, правильно то, что именно кузбассовцы - бесспорные лидеры конкурса СУЭК и по числу участников, и по количеству завоеванных призовых мест, - сказал на церемонии награждения депутат областного Законодательного собрания, директор по производству АО "СУЭК-Кузбасс" Александр Понизов. - Наш регион действительно самый шахтерский в стране - в этом году отмечается 300-летие угледобычи в Кузбассе. И мы искренне рады тому, с какой гордостью молодое поколение рассказывает в своих работах о родственниках-шахтерах, о своих горняцких городах, поселках. Значит, у угледобычи есть крепкое, надежное будущее.

На мероприятии участники не только получали заслуженные награды, благодарили СУЭК за поддержку талантов, но и демонстрировали свое творчество. Вокальные группы Теологической связи и "СибНИИуглеобгащения" исполнили сочиненные песни о шахтерах. Воспитанники мульстудии "Фантазеры" показали свой поздравительный фильм. Трудотрядовцы в КВНовском стиле сняли ролик о трудовых буднях. Общим подарком для всех собравшихся стала концертная программа городских дворцов культуры.

Начатый марафон в ближайшее время продолжится вручением подарков участникам непосредственно в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой АО "СУЭК-Кузбасс"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул СФО Кемеровская область СФО Кемеровская область Кемерово СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с влиянием интернета
Цена на нефть марки Brent рекордно поднялась до значений 2018 года
Пушков: Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО
Эпидемиолог Роспотребнадзора дал прогноз по ситуации с COVID-19 осенью
Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета