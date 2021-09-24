В Кузбассе участники творческих конкурсов получают награды к юбилею СУЭК

В Ленинске-Кузнецком состоялось праздничное награждение участников и призеров межрегиональных творческих конкурсов, посвященных 20-летию Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко.

Всего от Кузбасса поступило более четырехсот заявок на участие в различных номинациях. Причем многие из участников представили сразу по несколько своих работ - рисунков, стихов, сочинений, фотографий, песен о шахтерском труде. Такая большая активность юных и взрослых жителей региона стала поводом для проведения сразу двух крупных мероприятий, открывающих марафон вручения подарков от СУЭК.

Первыми обладателями красочной "Шахтерской азбуки" с четверостишиями и иллюстрациями горняцких терминов, набора "Юный художник" и большой мягкой игрушки в виде умилительного белька - детеныша тюленей стали более восьмидесяти учащихся начальных классов школ и воспитанников учреждений культуры городов Ленинск-Кузнецкий и Полысаево. Местом праздника - универсальный спортивный зал МФЦ СК "Горняк", открытого в этом году компанией "СУЭК-Кузбасс". Для детей была подготовлена большая игровая программа с зажигательной танцевальной разминкой, конкурсом "Угадай мелодию" и веселой эстафетой. Конечно, самой желанной частью праздника стало вручение подарков.

- Ребята сегодня еще раз показали, какие они активные творческие личности, - отметила начальник отдела по связям и коммуникациям АО "СУЭК-Кузбасс" Ксения Усенко. - Огромная благодарность детям, педагогам, родителям за участие в конкурсе. Очень приятно в наш юбилей стать добрыми волшебниками и вручать эти памятные подарки.

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Еще одно праздничное мероприятие состоялось в просторном конференц-зале "Горняка". Шестьдесят человек - призеров творческих конкурсов в различных номинациях - стали обладателями дипломов, медалей, планшетов, универсальных комплектов караоке и микрофонов нового поколения. На сцену поднимались детсадовцы, школьники, сотрудники предприятий, представители СМИ, дружные многодетные семьи.

- Наверное, правильно то, что именно кузбассовцы - бесспорные лидеры конкурса СУЭК и по числу участников, и по количеству завоеванных призовых мест, - сказал на церемонии награждения депутат областного Законодательного собрания, директор по производству АО "СУЭК-Кузбасс" Александр Понизов. - Наш регион действительно самый шахтерский в стране - в этом году отмечается 300-летие угледобычи в Кузбассе. И мы искренне рады тому, с какой гордостью молодое поколение рассказывает в своих работах о родственниках-шахтерах, о своих горняцких городах, поселках. Значит, у угледобычи есть крепкое, надежное будущее.

На мероприятии участники не только получали заслуженные награды, благодарили СУЭК за поддержку талантов, но и демонстрировали свое творчество. Вокальные группы Теологической связи и "СибНИИуглеобгащения" исполнили сочиненные песни о шахтерах. Воспитанники мульстудии "Фантазеры" показали свой поздравительный фильм. Трудотрядовцы в КВНовском стиле сняли ролик о трудовых буднях. Общим подарком для всех собравшихся стала концертная программа городских дворцов культуры.

Начатый марафон в ближайшее время продолжится вручением подарков участникам непосредственно в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой АО "СУЭК-Кузбасс"